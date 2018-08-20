Личности практически всех участников сегодняшних нападений на полицейских в Чечне установлены

Все они жители республики. Об этом ТАСС сообщил министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров. По его словам, самому старшему из тех, кто сбивал на машине сотрудников ДПС, на исполнилось и 17-ти, самым младшим из преступников было 11 лет. Жертв среди полицейских и гражданского населения нет. Жизни пострадавших сотрудников правоохранительных органов ничто не угрожает. Возбуждено уголовное дело.