Личности практически всех участников сегодняшних нападений на полицейских в Чечне установлены
Все они жители республики. Об этом ТАСС сообщил министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров. По его словам, самому старшему из тех, кто сбивал на машине сотрудников ДПС, на исполнилось и 17-ти, самым младшим из преступников было 11 лет. Жертв среди полицейских и гражданского населения нет. Жизни пострадавших сотрудников правоохранительных органов ничто не угрожает. Возбуждено уголовное дело.
Комментарии15
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
astet 20 августа 2018 | 18:44
Не трогайте чеченских ополченцев!!!
Они, конечно, не трактористы и не шахтёры.
Они гораздо лучше - они будущее
свободной от бандита Кадырова Чечни!
dmast79 20 августа 2018 | 18:51
astet: В данный момент они трупы. Кадыров молодец, может. даже будущий Президент России? - один кавказец уже был, и неплохо справился - принял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой!
master_superanalitik 20 августа 2018 | 18:46
Р. Кадырову следует дать полномочия Шамиля, который вершил суд над своими поданными по справедливости быстро и сразу.
ura_123 20 августа 2018 | 18:49
master_superanalitik: Шамиля Басаева и шариатские суды? Видели-видели...
kryimzdick 20 августа 2018 | 19:14
master_superanalitik: не столько над своими. сколько над несчастными русскими
kryimzdick 20 августа 2018 | 18:47
Не справляется товарищ Кадыров. Может, расстрэлять?
ura_123 20 августа 2018 | 18:51
kryimzdick: Может-тут лишнее..
zztop1960 20 августа 2018 | 18:50
Террористы , несовершеннолетние , 11 лет от роду . Офигеть
morganafata 20 августа 2018 | 19:01
zztop1960: Офигеть? А во сколько кадыров убил первого русского?
malanoff 20 августа 2018 | 18:51
Самый молодой участник нападения , выпускник детсада , ему 11 лет. С детьми борются не только в Центральных регионах , но и в Чечне , т.с. по всей РФ.
dmast79 20 августа 2018 | 18:58
malanoff: Вам бы экскурсию в колонию для несовершеннолетних устроить, да уголовные дела тамошних обитателей почитать. Моему напарнику однажды пришлось задерживать 12 летнего урода, который изнасиловал и убил 8 летнюю школьницу. Как выяснилось потом, у этого "детя" уже был и грабёж, и кража, и ещё по мелочи в "послужном списке" - уголовщиной он занялся лет с 10.
malanoff 20 августа 2018 | 19:15
dmast79: Да , это путинская действительность , раньше такого не было. Вы с напарником поздно родились , не повезло.
dmast79 20 августа 2018 | 19:17
malanoff: В 90-е это происходило, в либеральную ельцинскую действительность! "Святые девяностые"..
dvdd 20 августа 2018 | 18:52
Офигеть! На что же тогда способны 35-летние?!
chapter_2 20 августа 2018 | 19:11
То ли ещё будет, если Директору ФСБ А.Бортникову не с руки бороться с реальными террористами...