ФК «Уфа» может пропустить первый матч плей-офф в квалификации Лиги Европы против «Глазго Рейнджерс» в Шотландии
Футбольный клуб «Уфа» может пропустить первый матч плей-офф в квалификации Лиги Европы против «Глазго Рейнджерс» в Шотландии.
Матчи плей-офф квалификации Лиги Европы назначены на 23 и 30-е августа. Победитель противостояния выйдет в групповой этап турнира, если «Уфа» не получит визы, туда автоматически попадет «Глазго Рейнджерс».
Комментарии1
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mifodiy 20 августа 2018 | 18:49
А что мешает получить визы ?