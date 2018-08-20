ФК «Уфа» может пропустить первый матч плей-офф в квалификации Лиги Европы против «Глазго Рейнджерс» в Шотландии

Футбольный клуб «Уфа» может пропустить первый матч плей-офф в квалификации Лиги Европы против «Глазго Рейнджерс» в Шотландии.

Матчи плей-офф квалификации Лиги Европы назначены на 23 и 30-е августа. Победитель противостояния выйдет в групповой этап турнира, если «Уфа» не получит визы, туда автоматически попадет «Глазго Рейнджерс».