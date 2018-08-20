В России вступают в силу единые минимальные цены на водку различной крепости
Теперь это 205 рублей за пол-литра. В правительстве говорят, что эта мера направлена на борьбу с теневым производством. На самом деле данная цена ставит производителей в неудобное положение, — сказал ТАСС директор Центра исследований рынка алкоголя Вадим Дробиз.
Напомним, что в России уже установлены минимальные розничные цены на коньяк и шампанское.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
mifodiy 20 августа 2018 | 18:45
Не дорого ?