В России вступают в силу единые минимальные цены на водку различной крепости

Теперь это 205 рублей за пол-литра. В правительстве говорят, что эта мера направлена на борьбу с теневым производством. На самом деле данная цена ставит производителей в неудобное положение, — сказал ТАСС директор Центра исследований рынка алкоголя Вадим Дробиз.

Напомним, что в России уже установлены минимальные розничные цены на коньяк и шампанское.