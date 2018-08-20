С сегодняшнего дня первый оператор «большой четверки» «Вымпелком» отменяет внутрисетевой роуминг

Планируется, что МТС сделает это с 1 сентября. Оператор «Теле 2» планирует завершить работы до конца августа.

Внутрисетевым роумингом называется предоставление оператором услуг связи абонентам за пределами их родного региона за дополнительную плату. Российские операторы взимали за это плату практически с самого начала развития в стране сотовой связи.

«Отмена роуминга должна повысить доходы компаний», — считает представитель ФАС Елена Заева.

«Отмена внутрисетевого роуминга не отразится на доходах компаний», — считает ведущий аналитик «Мобил Ресеч» Групп Эльдар Муртазин.

Напомним, что вопросом о высоких тарифах на роуминг Федеральная антимонопольная служба заинтересовалась еще в 2010 году.