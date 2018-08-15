Мосгорсуд оставил в СИЗО сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца

Суд не нашел основания для изменения меры пресечения. Ранее их арест обжаловала защита, настаивая на переводе девушек под домашний арест.

Рассмотрение жалоб на арест трех сестер проходило по отдельности, причем в случае младшей, Марии Хачатурян, — за закрытыми дверями, поскольку она еще не достигла совершеннолетия. Впрочем, прокуроры настаивали на проведении закрытых заседаний и для Кристины и Ангелины, обосновав это тем, что прокуратура располагает сведениями о сексуальном насилии их отца над старшими дочерьми. Но суд ходатайство отклонил.

Адвокат 18-летней Ангелины Хачатурян Алексей Паршин на заседании подчеркнул, что решение об аресте первой инстанции было неправосудным, поскольку сама по себе тяжесть преступления не может быть основанием для содержания под стражей. Учитывая психологическое состояние его подзащитной, ее положительные характеристики, а также тот факт, что она не может скрыться или повлиять на ход следствия, адвокат просил отменить решение и назначить меру пресечения, адекватную тем обстоятельствам, в которых оказались сестры. Прокурор же была лаконична – она отметила, что решение суда первой инстанции законно и обоснованно. Суд с ней согласился. Такое же решение приняли судьи по жалобам двух других девушек.

Адвокат старшей сестры — Кристины Хачатурян Алексей Липцер сообщил «Эху Москвы», что защита считает сегодняшнее решение Мосгорсуда неправомерным и будет подавать апелляцию.

Алексей Липцер также не исключил, что защита будет добиваться переквалификации вменяемой сестрам Хачатурян статьи на менее тяжкую, но прежде, по его словам, необходимо повторно допросить девушек и на основе их показаний подавать ходатайство. До этого сестер допрашивали без присутствия адвокатов. Позже защита изучила материалы и не увидела оснований для признания девушками вины в убийстве. Между тем, сама Кристина на суде признала свою вину и заявила, что раскаивается в содеянном.

Напомним, что сестер Хачатурян обвиняют в убийстве своего отца. На допросе девушки признали вину. Они утверждают, что отец издевался над ними, не пускал в школу, а дома они фактически находились на положении рабынь. Ранее Останкинский суд арестовал сестер до конца сентября.