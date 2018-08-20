Родители неизлечимо больных детей попросили президента Путина помочь с лекарствами

Обращение поддержали благотворительные организации. Они также отмечают, что детей, которым нужны запрещённые в России препараты, тысячи, а не единицы, как утверждает глава Минздрава.

Необходимо вести учёт детей, которым нужны препараты, незарегистрированные в России. К этому призывают главу государства детский хоспис «Дом с маяком», «Фонд помощи хосписам Вера» и родители детей с эпилепсией. Речь идёт в том числе о лекарствах, необходимых для лечения боли и судорог у детей. Так «Диазепам» в микроклизмах и некоторые другие важнейшие для жизни лекарства в стране не зарегистрированы и не производятся.

Видео обращение появилось на сайте Дома с маяком. В нём родители оспаривают цифру недавно приведённую министром здравоохранения Вероникой Скворцовой. Она заявила, что в России всего лишь семь детей нуждаются в лекарствах, которые помогут справиться с эпилепсией. Приведу слова чиновницы Комсомольской правде: «Где-то возможен недоучет, но в любом случае речь идет не о тысячах детей».

По словам Скворцовой, производители не обращаются за регистрацией ректального диазепама, поскольку его производство было бы невыгодно из-за отсутствия спроса. Однако мамы неизлечимо больных детей утверждают это не так. В ролике женщины со своими сыновьями и дочерями по очереди ведут счет неучтённых Скворцовой детей.

Счёт доходит до 20-ти, мы видим страдающих детей, многие в тяжёлом состоянии. Затем появляется страшная надпись: «по самым минимальным подсчётам более 23-х тысяч детей, страдающих разными эпилептическими синдромами, нуждаются в незарегистрированных в России лекарствах». Авторы обращения отмечают, что многие врачи предпочитают их не указывать в медицинских выписках и напоминают о них устно. Минздрав не признаёт проблемы и это недопустимо, сказала «Эху Москвы» учредитель фонда Вера Нюта Федермессер.

Родители неизлечимо больных детей обратились к президенту России Владимиру Путину, чтобы избежать уголовных дел из-за незарегистрированных лекарств. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» учредитель фонда «Вера» и руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Анна Федермессер.

«У мам детей жуткий страх сейчас. Они понимают, что если прозвучало, что детей, нуждающихся в ректальной форме диазепама, всего семь, то никто уже не будет заморачиваться, что матерей, которые борются за достойную смерть своих детей, могут посадить в тюрьму. Подумаешь, семь человек на всю страну. А их не семь, их тысячи», — сказала она.

А.Федермессер выразила надежду, что обращение привлечет внимание к тому, что предыдущие поручения президента, премьер-министра и вице-премьера России, касающиеся детских форм обезболивающих и противосудорожных препаратов, не исполнены. По ее словам, вследствие обращения к президенту также может быть создана система учета неизлечимо больных пациентов.

Сегодня сотрудники детского хосписа «Дом с маяком», фонда помощи хосписам «Вера» и родители неизлечимо больных детей направят обращение президенту России В. Путину с просьбой изменить механизм учета пациентов, а также обеспечить их необходимыми незарегистрированными препаратами.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в стране всего семеро больных эпилепсией детей нуждаются в незарегистрированных лекарственных препаратах.

В июне было возбуждено уголовное дело против матери больного эпилепсией ребенка Екатерины Конновой, которая пыталась продать остаток незарегистрированного в стране диазепама в микроклизмах через Интернет другим родителям больного ребенка. Ее обвинили по статье 228 УК РФ в сбыте наркотиков. Впоследствии МВД отменило постановление о возбуждении дела.

В Кремле на призыв к Путину отреагировали. Дмитрию Пескову ничего не известно о том, что такое обращение к президенту поступило. Просьба наладить систему определения тех, кто нуждается в препаратах, проработают по линии Минздрава, сказал пресс-секретарь главы страны. То есть, по сути, обращение попадёт в ведомство, руководитель которого говорит о семи нуждающихся в запрещённых препаратах детишках.

Большой резонанс этим летом вызвало дело Екатерины Конновой. В отношении неё возбудили уголовное дело за попытку продать «Диазепам», который остался после лечения её ребёнка. Женщине грозило до восьми лет лишения свободы. После резонанса в СМИ и реакции Кремля дело было закрыто.