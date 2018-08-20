Движение «За права человека» сегодня проведет акцию, посвященную годовщине победы над ГКЧП в августе 91-го
Движение «За права человека» сегодня вечером проведет акцию, посвященную годовщине победы над ГКЧП в августе 91-го года. Будет проведено шествие от Горбатого моста к месту гибели защитников Белого дома – на пересечении Нового Арбата с Садовым кольцом. Там же состоится траурный митинг.
О событиях тех лет сегодня пишет газета «Ведомости».
Комментарии2
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xoxloparasha 20 августа 2018 | 18:22
По словам Руцкого, во время трехдневного путча бывший глава России Борис Ельцин злоупотреблял алкоголем и предпринимал попытки сбежать в американское посольство.
«Как можно назвать "исключительной мужественностью" трёхсуточный запой с неоднократной попыткой сбежать в американское посольство?», — ответил Руцкой на вопрос журналиста «МК» о приписываемом Ельцину решительном и уверенном поведении в те дни .
Алкаш как и парашенко !
blinorozhiy_chmo 20 августа 2018 | 18:35
Жаль что ГКЧП с помощью армии и спецслужб не покончил в 1991 с продажными либерал-предателями. Сильно они мешали развитию нашей страны, подпендосники.