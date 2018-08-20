Движение «За права человека» сегодня проведет акцию, посвященную годовщине победы над ГКЧП в августе 91-го

Движение «За права человека» сегодня вечером проведет акцию, посвященную годовщине победы над ГКЧП в августе 91-го года. Будет проведено шествие от Горбатого моста к месту гибели защитников Белого дома – на пересечении Нового Арбата с Садовым кольцом. Там же состоится траурный митинг.

О событиях тех лет сегодня пишет газета «Ведомости».