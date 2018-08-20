Число безработных в России достигло исторического минимума с 1991 года
Глава Минтруда Максим Топилин утверждает, что официально зарегистрировано чуть менее 685 тысяч таких граждан. Годом ранее этот показатель достигал 784 тысяч.
По словам министра, состояние рынка труда свидетельствует о дефиците трудовых ресурсов. С рынка труда сейчас уходят те, кто рожден после войны, а выходит на него малочисленное поколение 90-х годов.
Это может означать, что все меньше людей хотят как-либо взаимодействовать с биржей труда, — сказал в эфире «Эха Москвы» доктор экономических наук Яков Уринсон.
Он отметил, что также на рынок труда влияет отток профессионалов из России.
Комментарии7
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blinorozhiy_chmo 20 августа 2018 | 18:28
Прекрасно! Очевидный успех правительства.
"А что там у хохлов?" (С)
;-D
vezdehod 20 августа 2018 | 19:01
Совсем холопы обленились - работать не желают.
tks 20 августа 2018 | 18:29
Победные реляции очередного правительственного дебила не вызывают ничего, кроме сарказма.
amebix 20 августа 2018 | 18:38
К сожалению в сентябре подпорчу статистику и заодно проверю есть ли дефицит трудовых ресурсов.
bekipp 20 августа 2018 | 18:42
А будет ещё лучше.
fedor57 20 августа 2018 | 18:47
Эти цифры ни о чем не говорят. Большинство безработных не обращаются в службу занятости т.к. пособие по безработице в 1000 руб, которое там предлагают смехотворно и ищут работу самостоятельно.
morganafata 20 августа 2018 | 19:10
fedor57: И они работу подбирают в интернете, кому нужен посредник, давно все сами умеют на клавиши нажимать.