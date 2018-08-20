Российские власти пытаются помешать коммунистам провести референдум по вопросу повышения пенсионного возраста, однако представители КПРФ полны решимости и готовы судиться. Об этом «Эху Москвы» рассказал первый секретарь московского горкома УКПРФ Валерий Рашкин.

Он подчеркнул, что КПРФ не прекратит попытки инициировать референдум.



Единая Россия предлагает предоставлять людям предпенсионного возраста дополнительные отпуска, а также воссоздать разрушенную в 90-е годы систему санитарно-курортного лечения. Также в партии власти считают, что можно сократить стаж, который дает право на досрочную пенсию до 37-ми и 42-х лет соответственно.

Единая Россия представила свои предложения по пенсионной реформе. Все изменения должны быть в интересах граждан, — говорит секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Завтра должны состояться парламентские слушания по повышению пенсионного возраста.