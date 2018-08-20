Российские власти пытаются помешать коммунистам провести референдум по вопросу повышения пенсионного возраста
Российские власти пытаются помешать коммунистам провести референдум по вопросу повышения пенсионного возраста, однако представители КПРФ полны решимости и готовы судиться. Об этом «Эху Москвы» рассказал первый секретарь московского горкома УКПРФ Валерий Рашкин.
Он подчеркнул, что КПРФ не прекратит попытки инициировать референдум.
Единая Россия предлагает предоставлять людям предпенсионного возраста дополнительные отпуска, а также воссоздать разрушенную в 90-е годы систему санитарно-курортного лечения. Также в партии власти считают, что можно сократить стаж, который дает право на досрочную пенсию до 37-ми и 42-х лет соответственно.
Единая Россия представила свои предложения по пенсионной реформе. Все изменения должны быть в интересах граждан, — говорит секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Завтра должны состояться парламентские слушания по повышению пенсионного возраста.
Комментарии6
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blinorozhiy_chmo 20 августа 2018 | 18:25
Референдум не нужен.
Будем работать долго и с удовольствием. Уровень жизни высок, продолжительность жизни резко увеличилась. Что ж нам - бездельничать в преклонном возрасте? Работать!
polsan 20 августа 2018 | 18:30
blinorozhiy_chmo: а ты когда -нибудь в жизни своей работал? ))
nikolaitschi 20 августа 2018 | 18:30
Какая разница., коммунисты это или Адвентисты 7 дня.? За то, что 2х2=4 можно голосовать с кем угодно!
oneoretwo 20 августа 2018 | 18:37
Российские власти пытаются помешать коммунистам провести референдум...
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...оне не только коммунистам мешают, оне всей стране мешают жить...
mifodiy 20 августа 2018 | 18:44
Большевики не прогнутся . Только вместе с народом .
polba 20 августа 2018 | 18:59
mifodiy: КПРФ не большевики. Они даже не коммунисты. КПРФ - типичная буржуазная социал-демократическая партия. Меньшевики.