Две трети жителей России уверены, что в мире существует группа лиц, которая стремится переписать российскую историю
Две трети жителей России уверены, что в мире существует группа лиц, которая стремится переписать российскую историю и подменить исторические факты. 63% считают, что эти люди стремятся подорвать духовные ценности, сформированные у россиян. В том числе, с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Это выяснилось в ходе опроса ВЦИОМа. Было опрошено более двух тысяч респондентов.
Комментарии45
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putin2018 20 августа 2018 | 18:11
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Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
blinorozhiy_chmo 20 августа 2018 | 18:18
Этот факт неоспорим.
Подпендосники продажные денно и нощно сочиняют поганые небылицы, пытаясь полностью исказить любые исторические факты. Например у них Втрую мировую войну америкозы выиграли, ну не ржач?
И смех, и грех. ))
oldpartizan 20 августа 2018 | 18:25
когда уже монголы вернут себе исконные земли Чингиз хана и вернут нормальный ход истории.
master_superanalitik 20 августа 2018 | 18:36
oldpartizan:
Борис, ты не прав! Россия является не только наследницей Византийской Империи, но и Империи Чингиз хана. А потому Россия смогла так легко продвинуться за Урал, с Среднюю Азию и Южную Сибирь (Казахстан), а также Сирию. Путин смог стать южным соседом Турции и тем самым открыл глаза туркам, объяснил туркам, что Россия - это не только северный сосед, но и южный. Именно Путин выполняет завещание товарища Сталина "воевать на чужой территории и малой кровью".
parasuk_ 20 августа 2018 | 18:44
oldpartizan: Тогда львов придется монголам вернуть. Как известно, данилко галицкий одним из первых в орду за ярлыком примчался и долго полировал языком ханские сапоги. И выпросил таки, надоедливый :)
wuwer 20 августа 2018 | 18:28
blinorozhiy_chmo: Да..да... мы их всех шапками закидаем ...или трупами
Главное вовремя устроится на склад или ночной горшок у главнюка выносить
zztop1960 20 августа 2018 | 18:34
blinorozhiy_chmo: Смех и грех это когда читаешь советские и российские учебники истории , всё перевёрнуто с ног на голову , замалчивание фактов или их искажение , враньё и т.д. и т.п.
tvitov66 20 августа 2018 | 18:40
zztop1960: наша история это ваще не наука, а интетрепация смеси вымысла и фактов согласно воли правящей элиты для управления быдломассой
astet 20 августа 2018 | 18:48
blinorozhiy_chmo: Этот факт неоспорим.
И эта группа - Путин и его подельники.
ura_123 20 августа 2018 | 18:56
blinorozhiy_chmo: А кто выиграл вторую мировую?
ura_123 20 августа 2018 | 18:58
blinorozhiy_chmo: Как ты на свой аватарчик похожа,смех и грех просто )))
parasuk_ 20 августа 2018 | 18:15
Вон на окраине мозгожопые монголоиды придумали уродца русь-украина и безуспешно пытаются пристроиться к славянской цивилизации
oldpartizan 20 августа 2018 | 18:27
parasuk_: гы...ты славянин?
славян восточнее Смоленска нет.
wuwer 20 августа 2018 | 18:38
oldpartizan: ))) А в Смоленске славяне остались?
Только 300 лет ига ...не говрря про остальное ( кажный международный шалман дает рекордный сплеск рождения негретят)
Славяне))))... родного брата готовы на куски порезать.... чтоб другие не полюбили, кроме них....ревнуют
parasuk_ 20 августа 2018 | 18:42
oldpartizan: Славяне имя автора своей первой конституции на татарский манер в пылыппа не переделали бы
tvitov66 20 августа 2018 | 18:43
oldpartizan: смесь удмуртов с татарами и бурятами? Странно что я родился белобрысым и голубоглазым ... при этом вся родня с Поволжья и Урала
wuwer 20 августа 2018 | 18:48
tvitov66: Белобрысость и голубоглазость говорить о близкородственных половых связях....генетика, однако
tvitov66 20 августа 2018 | 19:10
wuwer: европейский разрез глаз тоже от близкородственных половых связей образуется? Похоже что из вас генетик как из меня проктолог ... ибо у меня все дети голубоглазые блондины под 2 метра
slavaibo 20 августа 2018 | 18:58
oldpartizan: Я бы сказал - дальше МКАД!
wuwer 20 августа 2018 | 18:18
Так они в Кремле сидят....
Кажный год новый учебник издают
Как Путин на Куликовской битве всех монголов разогнал...
только в Европе остановился, когда венгры монголам и Путину от души навешали
А так победили всех...и 300 лет дань платили по доброте душевной
И Чечню кормим ...для поддержания традиций.... штоб хуже не было
oneoretwo 20 августа 2018 | 18:18
...откровенная ложь: средний процент идиотов на 1000 душ населения (медицинский стат. показатель) в россии такой же как и везде на планете...
(активизировались блеады с фциомами - жди хороший опорос)
nemez1 20 августа 2018 | 18:21
Беда для окружающи в том, что ти 2/3 считают, что когда они убиваюти грабят, это за правое дело, а когда им отвечают жестко, это преступление.
rena1960 20 августа 2018 | 18:25
Две трети жителей России далее своего райцентра не выезжали...
zztop1960 20 августа 2018 | 18:38
rena1960: Две трети россиян уверенны , что при Бородино победили русские , я сам ради интереса провёл опрос.
wuwer 20 августа 2018 | 18:54
zztop1960: ))) Ну вы вообще...
морда в дребезги....ножки и ручки переломаны....враг шарится в в карманах и подсумках
Ты в бреду.....богиня смерти пришла и плюнула на тебя- мне уроды не нужны... победа
rena1960 20 августа 2018 | 19:26
zztop1960: Ой...,судя по Вашему опросу:две трети россиян не учились в школе...
nikolaitschi 20 августа 2018 | 18:27
Конечно же есть! По всем каналам ТВ гонят муть, не имеющую отношения к истории, морали и этике моего великого народа. Вместо вдумчивых уроков пытаются внедрить примитивные навыки гоп - стоп. Ничего у них не получится!
ansata 20 августа 2018 | 18:28
Смешно и грустно.
zztop1960 20 августа 2018 | 18:31
И я знаю такое лицо - Мединский и Ко
ivar1964 20 августа 2018 | 18:35
А эти две трети убеждены, что знают российскую историю? Боюсь, ошибаются. Мифы они знают и легенды.
ed10075 20 августа 2018 | 18:39
Эта цифра соответствуюет количеству просматривающих программы отечественного ТВ.
equus 20 августа 2018 | 19:07
ed10075:
Да, вот интересно, если хотя бы в течение одного года об этом не говорили в той или иной форме на каждом из главных телеканалов по нескольку раз на дню, какая бы получилась цифра..?
drgonish 20 августа 2018 | 18:41
[Две трети жителей России уверены, что в мире существует группа лиц, которая стремится переписать российскую историю]
Дык, скорее всего, так оно и есть.
Виктор Илюхин даже шумиху затеял поднять по фальсификациям в гос. аохивах, но внезапно умер. https://youtu.be/gYVbvqrV6VE
vlabumur 20 августа 2018 | 18:46
Я этих немцев терпеть ненавижу, етить твою мать, на духовность руку подняли,етить твою мать, на святое.
kryimzdick 20 августа 2018 | 18:49
Шапоччки из фольги пусть носят, и снизу сзади тоже - чтобы геи не добрались
pavlovsky 20 августа 2018 | 18:50
Россия, по моему, сама прекрасно переписывает свою историю с завидной переодичностью. Зачем кому-то ей помогать в этом... ??
slavaibo 20 августа 2018 | 18:53
Ага! Я знаю эту группу лиц - это прокремлёвские холуи!
elpidifor 20 августа 2018 | 18:57
Духовные скрепы ни фига не победишь.
sklar39 20 августа 2018 | 19:00
Вот что телевизор животворящий делает!
fikus74 20 августа 2018 | 19:01
о как много засрали себе мозги.
equus 20 августа 2018 | 19:12
fikus74:
Это не они, это -- им...
Они же гигиене мозгов не приучены...
buva53 20 августа 2018 | 19:01
Там нечего переписывать - лажа, фальш и идеологическое мифотворчество вместо истории... Архивы КГБ-ФСБ откройте, тогда поговорим.
ekologus 20 августа 2018 | 19:03
Эта же группа лиц хочет: отнять у нас полезные ископаемые, всю землю, всю воду, хотят нас разрушить и пустить по миру. Россия, Венесуэла, и КНДР, ну там ещё Боливия немножко. Вот на ком зациклилась эта группа лиц. Остаётся объединяться вокруг солнцеликого Путина.
nigilist1977 20 августа 2018 | 19:07
63% баранов - легко управляемое и обворовываемое стадо.
rena1960 20 августа 2018 | 19:21
Пока,та-мифическая группа лиц в мире...переписывает российскую историю...,реальная,родимая группа лиц грабит собственных граждан и наживается на природных ресурсах страны...