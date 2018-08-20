Z Архив новостей новости
5 45 6 1316
18:09, 20 августа 2018

Две трети жителей России уверены, что в мире существует группа лиц, которая стремится переписать российскую историю

Две трети жителей России уверены, что в мире существует группа лиц, которая стремится переписать российскую историю и подменить исторические факты. 63% считают, что эти люди стремятся подорвать духовные ценности, сформированные у россиян. В том числе, с  помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Это выяснилось в ходе опроса ВЦИОМа. Было опрошено более двух тысяч респондентов.

Комментарии

45

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

putin2018 20 августа 2018 | 18:11

http://Google.com/+Путин2018
http://Google.com/+Putin2018
http://Google.com/+Putin2O18
http://VK.com/Putin2O18
http://Facebook.com/Putin2O18
http://Twitter.com/Putin2O18
http://Medium.com/@Putin2O18
http://Putin2O18.Tumblr.com
http://Putin2O18.Blogspot.com
http://Putin2O18.WordPress.com
http://Putin2O18.LiveJournal.com
Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)

blinorozhiy_chmo 20 августа 2018 | 18:18

Этот факт неоспорим.
Подпендосники продажные денно и нощно сочиняют поганые небылицы, пытаясь полностью исказить любые исторические факты. Например у них Втрую мировую войну америкозы выиграли, ну не ржач?
И смех, и грех. ))

oldpartizan 20 августа 2018 | 18:25

когда уже монголы вернут себе исконные земли Чингиз хана и вернут нормальный ход истории.

master_superanalitik 20 августа 2018 | 18:36

oldpartizan:
Борис, ты не прав! Россия является не только наследницей Византийской Империи, но и Империи Чингиз хана. А потому Россия смогла так легко продвинуться за Урал, с Среднюю Азию и Южную Сибирь (Казахстан), а также Сирию. Путин смог стать южным соседом Турции и тем самым открыл глаза туркам, объяснил туркам, что Россия - это не только северный сосед, но и южный. Именно Путин выполняет завещание товарища Сталина "воевать на чужой территории и малой кровью".

parasuk_ 20 августа 2018 | 18:44

oldpartizan: Тогда львов придется монголам вернуть. Как известно, данилко галицкий одним из первых в орду за ярлыком примчался и долго полировал языком ханские сапоги. И выпросил таки, надоедливый :)

wuwer 20 августа 2018 | 18:28

blinorozhiy_chmo: Да..да... мы их всех шапками закидаем ...или трупами
Главное вовремя устроится на склад или ночной горшок у главнюка выносить

zztop1960 20 августа 2018 | 18:34

blinorozhiy_chmo: Смех и грех это когда читаешь советские и российские учебники истории , всё перевёрнуто с ног на голову , замалчивание фактов или их искажение , враньё и т.д. и т.п.

tvitov66 20 августа 2018 | 18:40

zztop1960: наша история это ваще не наука, а интетрепация смеси вымысла и фактов согласно воли правящей элиты для управления быдломассой

astet 20 августа 2018 | 18:48

blinorozhiy_chmo: Этот факт неоспорим.

И эта группа - Путин и его подельники.

ura_123 20 августа 2018 | 18:56

blinorozhiy_chmo: А кто выиграл вторую мировую?

ura_123 20 августа 2018 | 18:58

blinorozhiy_chmo: Как ты на свой аватарчик похожа,смех и грех просто )))

parasuk_ 20 августа 2018 | 18:15

Вон на окраине мозгожопые монголоиды придумали уродца русь-украина и безуспешно пытаются пристроиться к славянской цивилизации

oldpartizan 20 августа 2018 | 18:27

parasuk_: гы...ты славянин?
славян восточнее Смоленска нет.

wuwer 20 августа 2018 | 18:38

oldpartizan: ))) А в Смоленске славяне остались?
Только 300 лет ига ...не говрря про остальное ( кажный международный шалман дает рекордный сплеск рождения негретят)
Славяне))))... родного брата готовы на куски порезать.... чтоб другие не полюбили, кроме них....ревнуют

parasuk_ 20 августа 2018 | 18:42

oldpartizan: Славяне имя автора своей первой конституции на татарский манер в пылыппа не переделали бы

tvitov66 20 августа 2018 | 18:43

oldpartizan: смесь удмуртов с татарами и бурятами? Странно что я родился белобрысым и голубоглазым ... при этом вся родня с Поволжья и Урала

wuwer 20 августа 2018 | 18:48

tvitov66: Белобрысость и голубоглазость говорить о близкородственных половых связях....генетика, однако

tvitov66 20 августа 2018 | 19:10

wuwer: европейский разрез глаз тоже от близкородственных половых связей образуется? Похоже что из вас генетик как из меня проктолог ... ибо у меня все дети голубоглазые блондины под 2 метра

slavaibo 20 августа 2018 | 18:58

oldpartizan: Я бы сказал - дальше МКАД!

wuwer 20 августа 2018 | 18:18

Так они в Кремле сидят....
Кажный год новый учебник издают
Как Путин на Куликовской битве всех монголов разогнал...
только в Европе остановился, когда венгры монголам и Путину от души навешали
А так победили всех...и 300 лет дань платили по доброте душевной
И Чечню кормим ...для поддержания традиций.... штоб хуже не было

oneoretwo 20 августа 2018 | 18:18

...откровенная ложь: средний процент идиотов на 1000 душ населения (медицинский стат. показатель) в россии такой же как и везде на планете...
(активизировались блеады с фциомами - жди хороший опорос)

nemez1 20 августа 2018 | 18:21

Беда для окружающи в том, что ти 2/3 считают, что когда они убиваюти грабят, это за правое дело, а когда им отвечают жестко, это преступление.

rena1960 20 августа 2018 | 18:25

Две трети жителей России далее своего райцентра не выезжали...

zztop1960 20 августа 2018 | 18:38

rena1960: Две трети россиян уверенны , что при Бородино победили русские , я сам ради интереса провёл опрос.

wuwer 20 августа 2018 | 18:54

zztop1960: ))) Ну вы вообще...
морда в дребезги....ножки и ручки переломаны....враг шарится в в карманах и подсумках
Ты в бреду.....богиня смерти пришла и плюнула на тебя- мне уроды не нужны... победа

rena1960 20 августа 2018 | 19:26

zztop1960: Ой...,судя по Вашему опросу:две трети россиян не учились в школе...

nikolaitschi 20 августа 2018 | 18:27

Конечно же есть! По всем каналам ТВ гонят муть, не имеющую отношения к истории, морали и этике моего великого народа. Вместо вдумчивых уроков пытаются внедрить примитивные навыки гоп - стоп. Ничего у них не получится!

(комментарий скрыт)

ansata 20 августа 2018 | 18:28

Смешно и грустно.

zztop1960 20 августа 2018 | 18:31

И я знаю такое лицо - Мединский и Ко

ivar1964 20 августа 2018 | 18:35

А эти две трети убеждены, что знают российскую историю? Боюсь, ошибаются. Мифы они знают и легенды.

ed10075 20 августа 2018 | 18:39

Эта цифра соответствуюет количеству просматривающих программы отечественного ТВ.

equus 20 августа 2018 | 19:07

ed10075:
Да, вот интересно, если хотя бы в течение одного года об этом не говорили в той или иной форме на каждом из главных телеканалов по нескольку раз на дню, какая бы получилась цифра..?

drgonish 20 августа 2018 | 18:41

[Две трети жителей России уверены, что в мире существует группа лиц, которая стремится переписать российскую историю]

Дык, скорее всего, так оно и есть.
Виктор Илюхин даже шумиху затеял поднять по фальсификациям в гос. аохивах, но внезапно умер. https://youtu.be/gYVbvqrV6VE

vlabumur 20 августа 2018 | 18:46

Я этих немцев терпеть ненавижу, етить твою мать, на духовность руку подняли,етить твою мать, на святое.

kryimzdick 20 августа 2018 | 18:49

Шапоччки из фольги пусть носят, и снизу сзади тоже - чтобы геи не добрались

pavlovsky 20 августа 2018 | 18:50

Россия, по моему, сама прекрасно переписывает свою историю с завидной переодичностью. Зачем кому-то ей помогать в этом... ??

slavaibo 20 августа 2018 | 18:53

Ага! Я знаю эту группу лиц - это прокремлёвские холуи!

elpidifor 20 августа 2018 | 18:57

Духовные скрепы ни фига не победишь.

sklar39 20 августа 2018 | 19:00

Вот что телевизор животворящий делает!

fikus74 20 августа 2018 | 19:01

о как много засрали себе мозги.

equus 20 августа 2018 | 19:12

fikus74:
Это не они, это -- им...
Они же гигиене мозгов не приучены...

buva53 20 августа 2018 | 19:01

Там нечего переписывать - лажа, фальш и идеологическое мифотворчество вместо истории... Архивы КГБ-ФСБ откройте, тогда поговорим.







































































ekologus 20 августа 2018 | 19:03

Эта же группа лиц хочет: отнять у нас полезные ископаемые, всю землю, всю воду, хотят нас разрушить и пустить по миру. Россия, Венесуэла, и КНДР, ну там ещё Боливия немножко. Вот на ком зациклилась эта группа лиц. Остаётся объединяться вокруг солнцеликого Путина.

nigilist1977 20 августа 2018 | 19:07

63% баранов - легко управляемое и обворовываемое стадо.

rena1960 20 августа 2018 | 19:21

Пока,та-мифическая группа лиц в мире...переписывает российскую историю...,реальная,родимая группа лиц грабит собственных граждан и наживается на природных ресурсах страны...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 15 августа Поздравить…

5 262 6 8085 15.08
Kэхо москвы, праздники, день рождения, опросы, события
Блоги

В Кремле отказались помиловать Олега Сенцова по просьбе его матери В администрации президента России ответили, что помиловать режиссера могут только по его собственной просьбе…

5 188 6 18124 15.08
Kсенцов, тюрьмы, рф, украина, власть, события
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Как это было 19-20 августа 1991 года Шум танков уже доносился до Кремля. Когда я ска­зал одному нашему журналисту, что это государствен­ный переворот и зачинщики за это ответят, он стал озираться по сторонам…

5 144 6 14368 19.08
Kобщество, история, путч, мнения
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Маргарита Симоньян: Москва становится городом, в котором я всегда хотела жить Сейчас это стал город, больше приспособленный для жизни. И, конечно, и меня, и всех, кого я знаю, просто поражает чистота…

5 104 6 11274 15.08
Kмосква, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Санкции Нам нужно работать так, чтобы поднять сельское хозяйство, промышленность, науку, чтобы ни в чем не зависеть от западного импорта и иметь возможность, в случае необходимости, сказать пару ласковых слов САНКЦИОНИСТАМ!..

5 275 6 31190 14.08
Kкадыров, власть, санкции, мнения
Блоги

Максим Шевченко журналист

Областной суд не вернул меня на «выборы» губернатора Правовые нормы прописаны так, чтобы их можно было успешно использовать против неугодных власти кандидатов, а то, что их как бы защищает от произвола, столь же легко обходить…

5 48 6 5841 16.08
Kправо, выборы, политика, власть, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Идеальная Россия – это Россия, в которой нет лишних, в которой все свои, в которой прекратился этот поиск опричнины, этот поиск тех, кто опричь, то есть постоянный культ борьбы с чужими…

5 120 6 14662 17.08
#слушать 01:46:23 8читать ;смотреть $скачать 24.3 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

11 россиян, осужденных на Украине, просят обменять их на украинцев, удерживаемых в России Как сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, соответствующие прошения на имя президента России она получила во время посещения осужденных в  исправительных учреждениях…

5 51 6 6535 16.08
Kукраина, рф, заключенные, дипломатия, события
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

На репрессии власти ответим нашей мобилизацией! Мой арест на 30 суток – очередная наглая провокация властей. Без адвоката, без достоверных доказательств меня обвинили в том, что я организовал «поджог фотографии лиц, похожих на руководителей государства и партии «Единая Россия»...

5 238 6 32178 18.08
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Россия — США: разговор слепого с глухим Извиняться и каяться в России – это признак слабости. В США, если ты этого не делаешь, значит ты убеждённый закоренелый и самый опасный преступник, и поступят с тобой по всей строгости…

5 87 6 11878 14.08
Kсша, рф, санкции, общество, политика, отношения, мнения
Блоги

Владимир Познер журналист

Я не считаю, что возвращение 37-го года возможно Что значит инакомыслящий? Быть несогласным с политикой Путина? Я не согласен во многом с этой политикой. Значит, я инакомыслящий? И кто-то получает деньги за то, что «стучит» на меня?..

5 177 6 26423 15.08
Kполитика, рф, общество, мнения
Блоги

Михаил Ходорковский общественный деятель

Деятельность ЧВК должна быть раскрыта и легализована Сегодня эти люди знают: по российским законам их деятельность — уголовное преступление и любое признание о своей службе в рядах наемников легко превращается в обвинительное заключение и годы тюрьмы…

5 107 6 16806 17.08
Kжурналисты, трагедии, расследования, военные, африка, мнения
Блоги

Владимир Познер журналист

То были великие дни, они останутся в моей памяти навсегда По сути дела, именно при Ельцине начинается отток сторонников нового курса, именно при нем возникает ностальгия по  советскому строю, именно при нем возвращается и становится все популярней фигура Сталина…

5 149 6 23523 07:43
Kистория, политика, рф, власть, путч, мнения
Новости

Средний чек россиян в магазинах достиг минимума за последние 2 года Это выяснил исследовательский холдинг РОМИР…

5 50 6 8244
Блоги

Зоя Светова журналист

Олег Сенцов: «У меня не бывает депрессии» Олег напомнил мне человека, которому предстоит тяжелая операция, но он знает, что выживет, потому что настроен на то, чтобы выжить. И, как правило, такие люди выживают…

5 51 6 8505 14.08
Kобщество, политика, мнения, сенцов, правозащита
Интервью Интервью

Зоя Светова гость: Зоя Светова журналист, правозащитник

Олег Сенцов сказал мне, что он находится сейчас в предкритическом состоянии. Я понимаю это так, что следующее состояние его здоровья — критическое — может наступить в любой момент…

5 66 6 11190 14.08
#слушать 01:49 8читать $скачать 428.3 КБ

Популярное за неделю

Новости

В России сегодня продолжатся митинги против повышения пенсионного возраста Из крупных городов митинги пройдут в Ростове-на-Дону, где подписи против пенсионной реформы собираются передать местному полпреду, и в Тамбове…

5 1 6 20710
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

В России построена такая система, при которой самое выгодное, самое способствующее карьере, благосостоянию, статусу – это если ты следователь и сажаешь людей…

5 162 6 106552 18.08
#слушать 47:29 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Отказ от кредитования людей старше 65 лет — это…
5 38 6 8148 14.08
Блоги

Лилия Шевцова политолог

Вляпались Попытаемся отвечать Америке (а чем мы можем ответить?) — станет еще хуже, ибо Россия не может противостоять самой развитой и богатой цивилизации, которая пришла в бешенство…

5 555 6 344663 14.08
Блоги

+ «Марш матерей» «Марш матерей» Хроника событий, фото, видео…

5 227 6 87422 15.08
8читать ;смотреть
Kфото, видео, общество, правосудие, акции, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7200037
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3621976

Сегодня в эфире