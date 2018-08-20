Защита петербургского блогера, которого обвиняют в экстремизме за публикации анекдотов, потребовала прекратить дело против него. Сегодня стартовал судебный процесс.

В невском районном суде петербурга сегодня состоялось первое предварительное заседание. На нем защита Эдуарда Никитина заявила только одно ходатайство: адвокат попросил дело прекратить. Оно строится всего лишь на одной экспертизе, которую нельзя считать компетентной, рассказал юрист Максим Камакин.

Судья Елена Воробьева взяла перерыва до завтра В 10 утра она объявит о своем решении либо назначит основные слушания, либо удовлетворит ходатайство и прекратит дело. Впрочем надежды на положительный для обвиняемого исход у адвоката, по его словам почти нет.

Интересно, что Признаки экстремизма в анекдотах, которые опубликовал Никитин нашли сразу три эксперта: Елена Кирюхина, Татьяна Мамаева и Резеда Салахутдинова, последняя, что любопытно получила образование по специальности «научный коммунизм». Более того, одна из экспертов, Елена Кирюхина, еще 10 лет назад отказывалась давать такие жесткие оценки. Тогда она не нашла ничего противозаконного в бранных лозунгах с агрессивным призывом избивать людей неславянской внешности. С ним толпа неонацистов напала на двух жителей Дагестана.

Эдуарду Никитину грозит до 5 лет тюрьмы, ну а я отмечу на заседание не пустили журналиста портала Закс точка ру. Корреспондент не смог попасть в зал заседания из -за того что был в шортах. В таком виде находиться в суде по мнению приставов якобы запрещено.

Даже если человеку нужны доказательства его невиновности, сотрудники техподдержки соцсети отказываются помогать, — утверждает один из пользователей ВКонтакте, на которого завели административное дело, Николай Дьячков.

Ранее были сведения, что администраторы соцсети предоставляют полиции данные пользователей без санкции суда – просто по запросу по электронной почте.



Количество осужденных за репосты в соцсетях все время растет, — признал в эфире «Эха Москвы» директор Информационно-аналитического центра Сова Александр Верховский.

В Кремле неоднократно говорили, что при рассмотрении уголовных дел за публикацию в соцсетях необходимо сохранять здравый смысл и рассматривать каждый конкретный случай отдельно.