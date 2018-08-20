Защита петербургского блогера, которого обвиняют в экстремизме за публикации анекдотов, потребовала прекратить дело
Защита петербургского блогера, которого обвиняют в экстремизме за публикации анекдотов, потребовала прекратить дело против него. Сегодня стартовал судебный процесс.
В невском районном суде петербурга сегодня состоялось первое предварительное заседание. На нем защита Эдуарда Никитина заявила только одно ходатайство: адвокат попросил дело прекратить. Оно строится всего лишь на одной экспертизе, которую нельзя считать компетентной, рассказал юрист Максим Камакин.
Судья Елена Воробьева взяла перерыва до завтра В 10 утра она объявит о своем решении либо назначит основные слушания, либо удовлетворит ходатайство и прекратит дело. Впрочем надежды на положительный для обвиняемого исход у адвоката, по его словам почти нет.
Интересно, что Признаки экстремизма в анекдотах, которые опубликовал Никитин нашли сразу три эксперта: Елена Кирюхина, Татьяна Мамаева и Резеда Салахутдинова, последняя, что любопытно получила образование по специальности «научный коммунизм». Более того, одна из экспертов, Елена Кирюхина, еще 10 лет назад отказывалась давать такие жесткие оценки. Тогда она не нашла ничего противозаконного в бранных лозунгах с агрессивным призывом избивать людей неславянской внешности. С ним толпа неонацистов напала на двух жителей Дагестана.
Эдуарду Никитину грозит до 5 лет тюрьмы, ну а я отмечу на заседание не пустили журналиста портала Закс точка ру. Корреспондент не смог попасть в зал заседания из -за того что был в шортах. В таком виде находиться в суде по мнению приставов якобы запрещено.
Даже если человеку нужны доказательства его невиновности, сотрудники техподдержки соцсети отказываются помогать, — утверждает один из пользователей ВКонтакте, на которого завели административное дело, Николай Дьячков.
Ранее были сведения, что администраторы соцсети предоставляют полиции данные пользователей без санкции суда – просто по запросу по электронной почте.
Количество осужденных за репосты в соцсетях все время растет, — признал в эфире «Эха Москвы» директор Информационно-аналитического центра Сова Александр Верховский.
В Кремле неоднократно говорили, что при рассмотрении уголовных дел за публикацию в соцсетях необходимо сохранять здравый смысл и рассматривать каждый конкретный случай отдельно.
Комментарии11
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parasuk_ 20 августа 2018 | 18:19
лучше сам анекдот расскажите
patrikk_1 20 августа 2018 | 18:27
Защита петербургского блогера, которого обвиняют в экстремизме за публикации анекдотов, потребовала прекратить дело...
Единственный способ помочь в этом деле - перепечатать этот анекдот всем либералам. В том плане, что, или отпускайте этого хмыря, или сажайте всех либеральных грязножопиков.
oldpartizan 20 августа 2018 | 18:30
patrikk_1: жопоспец?
tvitov66 20 августа 2018 | 18:36
oldpartizan: уже 18 лет как в России все анекдоты про Вовочку являются экстремистскими и разжигают ненависть у группы лиц "ватники"
fikus74 20 августа 2018 | 18:25
дядя моего деда за анекдот при сталине - сел лет на 7. по кругу ходим
archibald_dandy_esquire 20 августа 2018 | 18:27
да легко! - "вКонтакте" даёт гпушникам доступ в любой аккаунт, те размещают там анекдот или картинку - фиксируют, шьют дело - невиновный получает "пятерочку", а гпушник - премию, звёздочку, прибавку к зарплате - скоро это поставят на поток - 15 "разоблаченных" клиентов соц.сети = 1 звёздочка на погон, 30 клиентов = 2 звёздочки, 90 "разоблаченных" и посаженых = товарищ майор
oneoretwo 20 августа 2018 | 18:29
...списки ссутей, выносящих обвинительные приговоры по ТАКИМ делам, необходимо рассылать во все посольства и консульства третьих стран на территории плешкостана...
пусть на родине сидят с детишками и родней...
master_superanalitik 20 августа 2018 | 18:30
За экстремистские анекдоты следует наказывать публичной поркой. А для этого следует легализовать Казачий суд. Именно Казачий суд своей публичной поркой поможет разобраться гражданам в сущности момента и вернуть сознание в неокрепшие умы.
yuriyp 20 августа 2018 | 18:41
master_superanalitik:
Остроумно...
ac_dc 20 августа 2018 | 18:44
master_superanalitik:
Невидимый боец! От сырости што ли в Новгороде завелись казаки?
( житель Кубани )
yuriyp 20 августа 2018 | 18:38
//Защита петербургского блогера, которого обвиняют в экстремизме за публикации анекдотов, потребовала прекратить дело//
Защита потребовала! Хороший анекдот...