Несколько нападений на полицейских совершено в Чечне

Пострадали пятеро сотрудников правоохранительных органов, при этом МВД республики опровергло гибель одного из них. Все нападавшие, по данным властей, были подростками.

Власти Чечни подтвердили как минимум одно нападение на полицейских в Грозном. В ходе одного из них злоумышленники совершили наезд на автомобиле на трех сотрудников ДПС. Нападавшие были застрелены в центре города. Источники ряда агентств ранее также сообщали о перестрелке в другом районе Грозного, жертвой которой был назван один из полицейских. Позднее гибель сотрудника правоохранительных органов была опровергнута чеченским МВД, однако информации властей о том, действительно ли была стрельба, пока нет. Еще два нападения, по данным Следственного комитете, произошли в Шалинском районе Чечни. В ходе одного из них в местный отдел МВД пытались проникнуть двое нападавших с ножами. Им удалось ранить нескольких полицейских, но они были убиты. В то же самое время в селе Мескер-Юрт молодой человек с рюкзаком совершил самоподрыв. В результате этого инцидента никто не пострадал. Министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов сказал, что сейчас в республике обстановка спокойная и находится под контролем.

Между тем министр по национальной политике Чечни Джамбулат Умаров сообщил ТАСС, что все нападавшие на полицейских были несовершеннолетними: самому младшему было 11, самому старшему – 17 лет. По словам Умарова, их личности практически установлены.

В Следственном комитете, в свою очередь, сообщили, что двое из нападавших были жителями города Шали.

Нападения на полицейских организовали одни и те же люди, — сказал «Эху Москвы» пресс-секретарь главы региона Альви Каримов.

Пятеро совершивших нападения на полицейских в Чечне – граждане России и уроженцы города Шали. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь главы Чеченской республики Альви Каримов.

Он подчеркнул, что нет оснований квалифицировать случившееся в Чечне как серию нападений. «Это одна группа, а не какая-то серия разных нападений. Они являются гражданами России, уроженцами города Шали», — заявил он.

По словам А.Каримова, на нападавших воздействовали через социальные сети из-за границы, агитируя их совершить атаку на полицейских.

А.Каримов отметил, что на данный момент один из нападавших находится в больнице, четверо «нейтрализованы». Он добавил, что произошедшее не оказало никакого воздействия на обстановку и безопасность в Чеченской республике. Сегодня в Чечне были совершены четыре нападения на полицейских. Ответственность за них взяло на себя Исламское государство.

Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка «Исламское государство» признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.

Рамзан Кадыров написал в своем телеграм-канале, что речь идет о молодых людях, которым «заморочили мозги по соцсетям». Он уверен, что за всем стоят исламские радикалы, которые хотели омрачить наступающий праздник Курбан-байрам.

Серия нападений на полицейских произошла в Чеченской республике. Ранее её глава Рамзан Кадыров не раз отмечал, что в регионе сейчас безопасно, и подобных случаев уже не происходит. В том числе это он говорил об этом на встречах с президентом.

Комментируя последние нападения, Рамзан Кадыров выразил уверенность, что таким образом злоумышленники пытались испортить празднование Курбан-Байрама.

Обстановка в Грозном спокойная. Город в целом никак не отреагировал на сегодняшнюю атаку на полицейских, — рассказала в эфире «Эха Москвы» корреспондент издания «Кавказ.Реалии» Катерина Нерозникова.

По ее словам, несколько месяцев назад после нападения боевиков на церковь все прилегающие к месту ЧП улицы были перекрыты и было заметно серьезное полицейское усиление.