Секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак предложил депутатам и сенаторам отменить для себя льготы, связанные с пенсиями
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил депутатам и сенаторам отменить для себя льготы, связанные с пенсиями. С таким заявлением Турчак выступил на совместном заседании генсовета и руководителей фракции «Единая Россия», посвященным пенсионной реформе. Как сообщает корреспондент «Ведомостей» с места событий, слова Турчака вызвали недовольный ропот в зале.
Комментарии14
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
max3446 20 августа 2018 | 17:39
Слава Единой России! Оппозиционные либерасты никогда такого не предложат
diximania1948 20 августа 2018 | 17:39
Он бы ещё им не воровать предложил, ишь на что замахнулся!
danko1 20 августа 2018 | 17:41
diximania1948: Так это он льготы только предложил отменить, а не саму пенсию в 75% от зарплаты.
rampa 20 августа 2018 | 17:48
danko1: ну хотя бы так. Сама пенсия у них не 75% от оклада. Пенсия им начисляется, как и всем, в зависимости от перечисленных взносов. Но плюс к этому они получают доплату в размере, повышающем их пенсию до 75% оклада. Если убрать доплату, то будут получать, как и все.
uriah23 20 августа 2018 | 17:40
Перегрелся на солнышке? Коллеги не поймут,особенно "сосуля" жалующуюся на нелёгкую женскую долю не далее чем позавчера,мол бабы меньше мужиков получають!
nikolashin2017 20 августа 2018 | 17:40
натырили на сотню лет вперед,:
госдеп американский нам не врет...
income 20 августа 2018 | 17:43
Тогда бы надо и размер пенсий приравнять к среднему. И размер вознаграждения за труды: иначе неравные условия пенсионных накоплений получаются. А ради чего тогда быть депутатом? )
rampa 20 августа 2018 | 17:44
надеюсь, это означает, что всем чиновникам в России отменят доплату к их пенсии до 75% оклада
nick_grinevitsky 20 августа 2018 | 17:45
Господа журналисты, не повторяйте расхожий симулякр о наличии в составе Федерального собрания (двухпалатного Парламента) неких "сенаторов". Подобное именование на "имперский манер" членов Совета Федерации в действующей Конституции РФ года не присутствует.
severnaj 20 августа 2018 | 17:46
Щас будут что-то долго мямлить.....потом зблагополучно тихо забудут это дурацкое, не более чем популистское предложение. Надо же показать хоть бы, что они как бы "страдают наравне с простыми россиянами" Плакать хочется, жалко так их.
vik2014 20 августа 2018 | 17:47
Прям крамолу предложил, на святое покусился))
compare 20 августа 2018 | 17:49
замахнулся на самое "то",ради чего и пробираются в этот "орган"!
yralez 20 августа 2018 | 17:51
Да они за копейку в ......опу даду
peresvet73 20 августа 2018 | 17:51
Смешно! Зачем эти идиоты-олигархи себе вообще льготы устанавливали?! Как говориться: взял банк, а попался на карманной краже.