Секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак предложил депутатам и сенаторам отменить для себя льготы, связанные с пенсиями

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил депутатам и сенаторам отменить для себя льготы, связанные с пенсиями. С таким заявлением Турчак выступил на совместном заседании генсовета и руководителей фракции «Единая Россия», посвященным пенсионной реформе. Как сообщает корреспондент «Ведомостей» с места событий, слова Турчака вызвали недовольный ропот в зале.