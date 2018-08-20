Руководитель реабилитационного центра в Башкирии, где при пожаре погибли 12 человек, получил 9 лет колонии
Как сообщает «Интерфакс», Алексей Чалых признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших гибель людей.
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Как сообщает «Интерфакс», Алексей Чалых признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших гибель людей.
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gригорьич 20 августа 2018 | 17:39
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