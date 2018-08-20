СК намерен установить организаторов серии нападений на полицейских в Чечне
Следственный комитет намерен установить организаторов серии нападений на полицейских в Чечне. Возбуждено уголовное дело. Среди личного состава потерь нет. Из пятерых нападавших боевиков убиты четверо. Один выжил. Личности двоих уже установлены. Это жители города Шали.
Комментарии2
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fig_vvam 20 августа 2018 | 17:46
СК намерен установить организаторов серии нападений на полицейских в Чечне
И ведь установит обезательно.
Кадыров поможет.
yralez 20 августа 2018 | 17:48
Картина маслом........якобы нападавшие якобы террористы всегда убиты.
Чтобы следов не осталось.
До того одинаковый сценарий, что уже и говорить ни о чем не хочется.
Путинизм и бандитизм едины.