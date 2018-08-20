СК намерен установить организаторов серии нападений на полицейских в Чечне

Следственный комитет намерен установить организаторов серии нападений на полицейских в Чечне. Возбуждено уголовное дело. Среди личного состава потерь нет. Из пятерых нападавших боевиков убиты четверо. Один выжил. Личности двоих уже установлены. Это жители города Шали.