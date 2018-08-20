Родители неизлечимо больных детей обратятся к Путину с просьбой обеспечить нужными незарегистрированными препаратами
Сотрудники детского хосписа «Дом с маяком», фонда помощи хосписам «Вера» и родители неизлечимо больных детей направят обращение президенту России Владимиру Путину с просьбой изменить механизм учета пациентов, а также обеспечить их необходимыми незарегистрированными препаратами. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель директора детского хосписа Лидия Мониава.
«Мы сейчас направляем наше письмо Владимиру Владимировичу Путину через сайт kremlin.ru, cегодня это письмо уйдет. Мы просим его поручить соответствующим ведомствам, чтобы они сделали нормальную систему учета нуждающихся пациентов, основанную на международных стандартах, а не на дурацких цифрах местных Минздравов. Мы просим как можно скорее внедрить механизм обеспечения этих детей препаратами», — сказала она.
Л.Мониава отметила, что также был создан независимый открытый реестр детей, нуждающихся в противосудорожных препаратах, через который родители таких детей могут заявить о себе. Список детей будет приложен к обращению, добавила она.
По оценкам Л.Мониавы, в настоящее время около 23 тысяч детей в России нуждаются в незарегистрированных противосудорожных лекарствах. Она подчеркнула, что эти препараты входят в рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения список лекарств, которые необходимо иметь в системе здравоохранения каждой страны.
По словам Л.Мониавы, причиной сложившейся ситуации стало отсутствие знаний о мировых стандартах лечения детей с эпилепсией у российских медиков и чиновников.
Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в стране всего семеро больных эпилепсией детей нуждаются в незарегистрированных лекарственных препаратах.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
tvitov66 20 августа 2018 | 17:11
Как это? Не положено так челобитную подавать - нужно звонить на прямую линию и кому то одному ампиратор сверхдержавы поможет ... может быть ... или подарит щенка
justitia 20 августа 2018 | 17:32
tvitov66: надо еще на коленях постоять перед камерой. И убедительно так постоять, чтобы Он поверил. Можно еще лбом пару раз о землю с размаху в истовом поклоне.
Ну. не мне россиян учить, уж что-что, а унижаться они умеют лучше всех. На втором месте после Северной Кореи , не шутка поди.
vincenttt 20 августа 2018 | 17:12
Вот оно, очередное унижение несчастных людей перед убийцей и вором, который как раз и ограбил и их и их детей!
tks 20 августа 2018 | 17:13
С таким же успехом можно обратиться к людоеду из какого-то африканского племени.
tvitov66 20 августа 2018 | 17:16
tks: например в ЦАР, где местного людоеда охраняют наши ихтамнеты из Вагнера
compare 20 августа 2018 | 17:13
с просьбой о том,что в любой стране-само-собой разумеющееся дело!
nns33 20 августа 2018 | 17:16
7 детей на 146 млн населения---это повод задуматься в правильности представленных данных. По факту 23 тыс. ВОЗ рекомендует препарат,но его нет. Это и есть пример халатности.
fikus74 20 августа 2018 | 17:24
царь! ПАМАГИ!
zkotor 20 августа 2018 | 17:26
Господи, да когда же вы идиотами быть перестанете и поймёте наконец, что это именно вова создаёт условия не совместимые с жизнью, он замковый камень этой человеконенавистнической системы! Дракона не умолять надо, а сами знаете что
vilingrad 20 августа 2018 | 17:28
просьбой обеспечить нужными незарегистрированными препаратами"
Как он может?! Они ж- незарегистрированные!!! Или снизойдет- для нескольких можно?
ramun 20 августа 2018 | 17:38
Эти родители совсем не патриотичны.
Они геополитики совсем не понимают.
Им нужно разъяснить.Но я думаю,что на них просто забьют.Россия...