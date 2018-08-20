Родители неизлечимо больных детей обратятся к Путину с просьбой обеспечить нужными незарегистрированными препаратами

Сотрудники детского хосписа «Дом с маяком», фонда помощи хосписам «Вера» и родители неизлечимо больных детей направят обращение президенту России Владимиру Путину с просьбой изменить механизм учета пациентов, а также обеспечить их необходимыми незарегистрированными препаратами. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель директора детского хосписа Лидия Мониава.

«Мы сейчас направляем наше письмо Владимиру Владимировичу Путину через сайт kremlin.ru, cегодня это письмо уйдет. Мы просим его поручить соответствующим ведомствам, чтобы они сделали нормальную систему учета нуждающихся пациентов, основанную на международных стандартах, а не на дурацких цифрах местных Минздравов. Мы просим как можно скорее внедрить механизм обеспечения этих детей препаратами», — сказала она.

Л.Мониава отметила, что также был создан независимый открытый реестр детей, нуждающихся в противосудорожных препаратах, через который родители таких детей могут заявить о себе. Список детей будет приложен к обращению, добавила она.

По оценкам Л.Мониавы, в настоящее время около 23 тысяч детей в России нуждаются в незарегистрированных противосудорожных лекарствах. Она подчеркнула, что эти препараты входят в рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения список лекарств, которые необходимо иметь в системе здравоохранения каждой страны.

По словам Л.Мониавы, причиной сложившейся ситуации стало отсутствие знаний о мировых стандартах лечения детей с эпилепсией у российских медиков и чиновников.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в стране всего семеро больных эпилепсией детей нуждаются в незарегистрированных лекарственных препаратах.