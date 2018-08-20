Бывший зам.гендиректора РКК «Энергия» Алексей Белобородов не признал в суде своей вины
Бабушкинский суд сегодня рассматривает ходатайство следствия об аресте Белобородова. Белобородов также заявил, что скрываться не собирается, и отказался от дачи показаний.
Лично Белобородову вменяется хищение более 30-ти миллионов рублей.
Комментарии1
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novyrusich 20 августа 2018 | 17:31
Бывший зам.гендиректора РКК «Энергия» Алексей Белобородов
Уволили уже беднягу. А раньше вообще из партии пекред араестом исключали.
А сейчас либерализЬм бушует.
Уволили после ареста .... хотя и до суда.