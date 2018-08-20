Мосгорсуд оставил под стражей трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца
При этом, как передает корреспондент «Эха Москвы», старшая из сестер, Крестина заявила в суде, что раскаивается в убийстве, совершенном вместе с двумя сестрами. В свою очередь прокурор на заседании сообщила, что в деле есть сведения о сексуальном насилии отца над дочерьми.
Суд оставил под стражей обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян. Защита с этим решением не согласна и будет его обжаловать, — сказал «Эху Москвы» адвокат Кристины Хачатурян Алексей Липцер.
Девушек обвиняют в убийстве группой лиц по предварительному сговору.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
aleksei123m 20 августа 2018 | 17:28
Да, "хороший" видать был родитель...