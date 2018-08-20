Министр просвещения Ольга Васильева выступила против ограничения числа приемных детей в семье тремя
По ее словам, разработанный ранее документ не был согласован ни с ней, ни с самим ведомством.
Весь подход к количественному сокращению числа усыновленных детей неверен, сказала Ольга Васильева, чьи слова приводит пресс-служба министерства просвещения. Она отметила, что разработка законопроекта велась министерством образования и науки, и от имени этого ведомства документ был разослан в регионы. При этом, по словам Васильевой, работа над новыми мерами продолжится, и, в частности, может быть введено обязательное психологическое обследование будущих приемных родителей. Между тем еще на прошлой неделе министр просвещения допускала возможность ограничения числа усыновленных детей в семье.
Напомним, законопроект, который был анонсирован на прошлой неделе, запрещал усыновлять детей в том случае, если в семье их уже трое, вне зависимости от того, родные ли они или приемные.
Также на прошлой неделе в соцсетях был запущен флешмоб «Четвертый не лишний». Многодетные родители рассказывали о том, как могла бы сложиться судьба усыновленных ими детей, если бы законопроект был реализован.
Комментарии3
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antiboh 20 августа 2018 | 17:14
Как они шустро назад прыгают эти Скворсильевы..))
rena1960 20 августа 2018 | 17:33
antiboh: Прыгают не от того,что гражданское общество возмутилось...бояться пинка-реакции Кремля.
tanyaya 20 августа 2018 | 17:48
У бабульки раздвоение личности. А возможно и растроение.
Вот как таким министрам вообще разрешают трогать опасные предметы, типа, спички, ручку, карандаш?
Только жёсткая связка может спасти им жизнь.
Проявите гуманность, эскулапы.