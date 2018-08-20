Министр просвещения Ольга Васильева выступила против ограничения числа приемных детей в семье тремя

По ее словам, разработанный ранее документ не был согласован ни с ней, ни с самим ведомством.

Весь подход к количественному сокращению числа усыновленных детей неверен, сказала Ольга Васильева, чьи слова приводит пресс-служба министерства просвещения. Она отметила, что разработка законопроекта велась министерством образования и науки, и от имени этого ведомства документ был разослан в регионы. При этом, по словам Васильевой, работа над новыми мерами продолжится, и, в частности, может быть введено обязательное психологическое обследование будущих приемных родителей. Между тем еще на прошлой неделе министр просвещения допускала возможность ограничения числа усыновленных детей в семье.

Напомним, законопроект, который был анонсирован на прошлой неделе, запрещал усыновлять детей в том случае, если в семье их уже трое, вне зависимости от того, родные ли они или приемные.

Также на прошлой неделе в соцсетях был запущен флешмоб «Четвертый не лишний». Многодетные родители рассказывали о том, как могла бы сложиться судьба усыновленных ими детей, если бы законопроект был реализован.