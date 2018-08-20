Предполагаемый организатор нападений на полицейских в Чечне убит, его личность установлена
Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, злоумышленник был застрелен в ходе преследования автомобиля, сбившего трех полицейских в Грозном. Источник утверждает, что мужчина примыкал к одной из экстремистских организаций. Пятеро боевиков на одной машине выехали сегодня утром из Шали. Один из них совершил самоподрыв, выжил и был госпитализирован. По предварительным данным, среди убитых боевиков было трое несовершеннолетних. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, в Шали пострадали двое полицейских, в Грозном получили травмы несколько сотрудников ДПС.
Кадыров считает, что сегодняшние нападения преследовали цель омрачить наступающий завтра мусульманский праздник Курбан-байрам и создать видимость присутствия в республике неких сил, способных организовать вооруженные акции и теракты.
Кадыров уже не раз отмечал, что в регионе сейчас безопасно и никаких терактов давно не происходит. В частности, он говорил об этом на встречах с президентом.
Рамзан Кадыров выразил уверенность, что раненые полицейские вскоре вернутся в строй.
Комментарии5
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olenenok_zed 20 августа 2018 | 17:14
Все гнило в Датском королевстве...
dmast79 20 августа 2018 | 17:38
olenenok_zed: В датском такие бородачи спокойно по улицам ходят и насилуют датчанок и датчан, а в России их валят наглушняк!
uriah23 20 августа 2018 | 17:16
Предполагаемый преступник...
ac_dc 20 августа 2018 | 17:18
создать видимость присутствия в республике неких сил, способных организовать вооруженные акции и теракты.
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Т.е. раненые полицейские - это было ВИДЕНИЕ
(Риторика один в один из Блокнота Агитатора.)
peresvet73 20 августа 2018 | 17:53
Убили кого-то под шумок! Для мразей, нет худа без добра.