Предполагаемый организатор нападений на полицейских в Чечне убит, его личность установлена

Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, злоумышленник был застрелен в ходе преследования автомобиля, сбившего трех полицейских в Грозном. Источник утверждает, что мужчина примыкал к одной из экстремистских организаций. Пятеро боевиков на одной машине выехали сегодня утром из Шали. Один из них совершил самоподрыв, выжил и был госпитализирован. По предварительным данным, среди убитых боевиков было трое несовершеннолетних. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, в Шали пострадали двое полицейских, в Грозном получили травмы несколько сотрудников ДПС.

Кадыров считает, что сегодняшние нападения преследовали цель омрачить наступающий завтра мусульманский праздник Курбан-байрам и создать видимость присутствия в республике неких сил, способных организовать вооруженные акции и теракты.

Кадыров уже не раз отмечал, что в регионе сейчас безопасно и никаких терактов давно не происходит. В частности, он говорил об этом на встречах с президентом.

Рамзан Кадыров выразил уверенность, что раненые полицейские вскоре вернутся в строй.