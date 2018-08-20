Путину будет направлена просьба обеспечить неизлечимо больных детей лекарствами, не зарегистрированными в России

Владимиру Путину будет направлено открытое обращение с просьбой обеспечить неизлечимо больных детей и детей с эпилепсией лекарствами, которые не зарегистрированы в России. Письмо подписали сотрудники служб паллиативной помощи и родители детей. Оно опубликовано на сайте детского хосписа «Дом с маяком». В обращении говорится, что в России недоступны препараты для лечения боли и судорог у детей. В качестве примера приводится диазепам в микроклизмах — он не зарегистрирован, не производится и официально не завозится в страну. Родители вынуждены покупать лекарства через интернет у нелегальных перекупщиков по завышенной цене.