Путину будет направлена просьба обеспечить неизлечимо больных детей лекарствами, не зарегистрированными в России
Владимиру Путину будет направлено открытое обращение с просьбой обеспечить неизлечимо больных детей и детей с эпилепсией лекарствами, которые не зарегистрированы в России. Письмо подписали сотрудники служб паллиативной помощи и родители детей. Оно опубликовано на сайте детского хосписа «Дом с маяком». В обращении говорится, что в России недоступны препараты для лечения боли и судорог у детей. В качестве примера приводится диазепам в микроклизмах — он не зарегистрирован, не производится и официально не завозится в страну. Родители вынуждены покупать лекарства через интернет у нелегальных перекупщиков по завышенной цене.
Комментарии11
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archibald_dandy_esquire 20 августа 2018 | 16:42
по данным министра здравохоронения в РФ всего 7 детей нуждаются в незарегистрированных лекарственных препаратах - для 7-ми нуждающихся "путин-это-россия" легко привезет из Австрии, когда поедет очередные ботокс-уколы делать
остальные пусть мучаются и умирают - про них министр здравохороненияне знает НИЧЕГО
merelymy 20 августа 2018 | 16:56
А челом бити, а в толчки?
Я ж говорил, что чумазый играть не может!
condor00 20 августа 2018 | 16:45
Понятно, в данной ситуации не до рассуждений.
Однако, в дальнейшем ГРАЖДАНСКОМУ ОБЩЕСТВУ по острым вопросам необходимо действовать через голову правительства, напрямую обращаясь к зарубежным организациям, тем самым: а) возрождая народную дипломатию; б) не оставляя шансов режиму для манипуляций и спекуляций.
dorin1987 20 августа 2018 | 16:55
condor00: /Понятно, в данной ситуации не до рассуждений. / - А чем еще заняться тем, кто 20 лет сидел на месте наблюдая за оскотиниванием режима царька РФ? Теперь только ждать кончины царька и рассуждать.
profi1962 20 августа 2018 | 16:57
Твари это законом определено!
profi1962 20 августа 2018 | 16:59
Пусть хоть умрут спокойно!
peresvet73 20 августа 2018 | 17:02
Сам же Путин с двухтысячным АП не может это предусмотреть, к нему обязательно с челобитной надо обращаться.
vincenttt 20 августа 2018 | 17:06
Вот оно, очередное унижение несчастных людей перед убийцей и вором, который как раз и ограбил и этих детей и их родителей!
student_ru_ru 20 августа 2018 | 17:17
Путин создал ситуацию, когда все решения должны замыкаться на нём при полном одобрении нами такого подхода по замыканию круга решений на хорошем и добром царе при неисправимо плохих боярах. Мы верим в сказки, а Путин лишь потакает нашим желаниям.
rena1960 20 августа 2018 | 17:20
Долго будут ждать ответа от президента...,шестиклассник из Волгограда посредством обычных объявлений быстрее дождался помощи не только от граждан РФ,но и из-за рубежа...
oktabr 20 августа 2018 | 17:22
Девиз Путина: "Чем меньше вас останется, тем больше нам достанется".
Ему то че за дело до больных детей? Его дети обеспечены всем чем надо, а холопы дохнут пущай.