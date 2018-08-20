Министр просвещения Васильева выступила против законодательного сокращения числа усыновляемых детей до трех
Министр просвещения России Ольга Васильева выступила категорически против законодательного сокращения числа усыновляемых детей до трех. Как передает РИА, Васильева утверждает, что документ с ней не согласовывался , его разрабатывало переставшее существовать минобрнауки, которое и разослало его в регионы для обсуждения. При этом Васильева признала, что законопроект о совершенствовании системы подбора приемных родителей, действительно готовится.
Комментарии2
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orein51 20 августа 2018 | 16:56
народн.: "Я не я и ж. не моя..."
luger_max_otto 20 августа 2018 | 16:58
То есть сперва она выступила в поддержку законопроекта, разрабатывающегося- по определению- с участием её министерства, потом против- это что, министр??? У министра должна быть хотя бы четкая линия и озвученный план действий, а у этой попадьи что?