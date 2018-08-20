Министр просвещения Васильева выступила против законодательного сокращения числа усыновляемых детей до трех

Министр просвещения России Ольга Васильева выступила категорически против законодательного сокращения числа усыновляемых детей до трех. Как передает РИА, Васильева утверждает, что документ с ней не согласовывался , его разрабатывало переставшее существовать минобрнауки, которое и разослало его в регионы для обсуждения. При этом Васильева признала, что законопроект о совершенствовании системы подбора приемных родителей, действительно готовится.