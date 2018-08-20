МВД Чечни опровергло информацию о том, что в Результате серии нападения боевиков в республике погиб полицейский

Как сообщил ТАСС представитель ведомства, несколько сотрудников полиции пострадали. Ранее сообщалось, что в понедельник двое неизвестных ранили сотрудников полиции при попытке проникнуть на территорию отдела МВД по Шалинскому району, нападавшие были уничтожены. Позже неизвестный совершил самоподрыв на посту ДПС на выезде из города. Кроме того, сообщалось о двух случаях нападения на полицейских в Грозном.

По сведениям «Интерфакса», в общей сложности убиты четверо боевиков, в том числе и предполагаемый организатор нападения. Один из нападавших выжил.

Атаки на полицейских в Чечне были призваны омрачить наступающий завтра мусульманский праздник Курбан-Байрам. Так считает глава республики Рамзан Кадыров. У себя в соцсетях Кадыров пишет, что главная цель боевиков — создать видимость присутствия в Чечне сил, способных организовать вооруженные акции и теракты. Кадыров отметил, что нападавшие могли попасть под влияние сторонников ИГИЛ*, однако социальной базы у боевиков в Чечне нет, ситуация в регионе спокойная.

* Прим.ред: организация запрещена в России