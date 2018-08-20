В Екатеринбурге скончался известный художник Виталий Волович. Ему было 90 лет
Бывший мэр уральской столицы Евгений Ройзман рассказал «Эху Москвы», что был лично знаком с художником.
Картины Воловича хранятся в Третьяковской галерее, Музее изобразительных искусств имени Пушкина, в Русском музее Санкт-Петербурга, а также во многих зарубежных музеях.
Министр культуры Владимир Мединский отмечает, что наследие художника «будет служить примером преданности искусству для молодого поколения».
Комментарии1
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abuvgrobu 20 августа 2018 | 16:09
Дай бог каждому, как говорится..