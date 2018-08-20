Число безработных в России достигло исторического минимума с  1991 года

Глава Минтруда Максим Топилин утверждает, что официально зарегистрировано чуть менее 685 тысяч таких граждан. Годом ранее этот показатель достигал 784 тысяч.

По словам министра, состояние рынка труда свидетельствует о дефиците трудовых ресурсов. С рынка труда сейчас уходят те, кто рожден после войны, а выходит на него малочисленное поколение 90-х годов.