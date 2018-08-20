Число безработных в России достигло исторического минимума с 1991 года
Глава Минтруда Максим Топилин утверждает, что официально зарегистрировано чуть менее 685 тысяч таких граждан. Годом ранее этот показатель достигал 784 тысяч.
По словам министра, состояние рынка труда свидетельствует о дефиците трудовых ресурсов. С рынка труда сейчас уходят те, кто рожден после войны, а выходит на него малочисленное поколение 90-х годов.
Комментарии5
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merelymy 20 августа 2018 | 16:09
Исторический минимуум..м...м.....пропит,т...т.....т................тъ...
kottigr1 20 августа 2018 | 16:09
Хороший анекдот.. ))))))))
Грустный...
dorin1987 20 августа 2018 | 16:22
kottigr1: А чего "грустный"? Очень весело на фоне того, как клика царька РФ приговаривает "зато не как в 90х" :) И это еще не дно :)
kryimzdick 20 августа 2018 | 16:17
И делать ничего не умеем, и работать некому...
kir_pich_101 20 августа 2018 | 16:21
kryimzdick: В глубинке, где напрочь отсутствуют производства, люди работают в основном на пилорамах. Лес завозят только зимой, по зимникам, к июню он кончается. Пилорамы закрываются до декабря, люди уходят на вольные хлеба...