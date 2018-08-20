Российские власти пытаются помешать коммунистам провести референдум по вопросу повышения пенсионного возраста
Российские власти пытаются помешать коммунистам провести референдум по вопросу повышения пенсионного возраста, однако представители КПРФ полны решимости и готовы судиться. Об этом «Эху Москвы» рассказал первый секретарь московского горкома УКПРФ Валерий Рашкин.
Он подчеркнул, что КПРФ не прекратит попытки инициировать референдум.
Комментарии4
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pro_hanov 20 августа 2018 | 16:16
Коммунисты, вперёд! Досрочно покинув этот грешный мир, вы выполните свой патриотический долг - облегчите бюджет РФ. На сэкономленные деньги можно будет ещё и Харьков захватить.
volgin_iw 20 августа 2018 | 16:17
pro_hanov: Не лучше ли взять за вымя предпринимателей вроде вас?
kir_pich_101 20 августа 2018 | 16:17
Видимо, далее власть будет стрелять...
tv_victim 20 августа 2018 | 16:20
А этим "коммунистам" не очень-то и хочется.... Фигли, филиал ЕР, которому дана команда возбухнуть, но не перегибать.....