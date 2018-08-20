Российские власти пытаются помешать коммунистам провести референдум по вопросу повышения пенсионного возраста, однако представители КПРФ полны решимости и готовы судиться. Об этом «Эху Москвы» рассказал первый секретарь московского горкома УКПРФ Валерий Рашкин.

Он подчеркнул, что КПРФ не прекратит попытки инициировать референдум.