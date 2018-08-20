Единая Россия предлагает предоставлять людям предпенсионного возраста дополнительные отпуска

А также воссоздать разрушенную в 90-е годы систему санитарно-курортного лечения. Также в партии власти считают, что можно сократить стаж, который дает право на досрочную пенсию до 37 и 42 лет, соответственно.

Единая Россия представила свои предложения в преддверии завтрашних парламентских слушаний по повышению пенсионного возраста.