Единая Россия предлагает предоставлять людям предпенсионного возраста дополнительные отпуска
А также воссоздать разрушенную в 90-е годы систему санитарно-курортного лечения. Также в партии власти считают, что можно сократить стаж, который дает право на досрочную пенсию до 37 и 42 лет, соответственно.
Единая Россия представила свои предложения в преддверии завтрашних парламентских слушаний по повышению пенсионного возраста.
Комментарии10
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pro_hanov 20 августа 2018 | 16:08
Опять Эхо всё перепутало: Единая Россия предложила досрочно отпускать людей предпенсионного возраста на тот свет)
tvitov66 20 августа 2018 | 16:24
pro_hanov: надеюсь что воссоздать разрушенную в 90-е годы систему санитарно-курортного лечения доверят тренеру по дзюдо или его земляку по кличке "гангрена" за БОЛЬШИЕ бюджетные средства - то есть за наши налоги
hiryrg 20 августа 2018 | 16:09
Это уже не поможет...
innaigorewna 20 августа 2018 | 16:10
Отлично, только возраст пенсионный не надо повышать!
zukus 20 августа 2018 | 16:11
Заметались.
abuvgrobu 20 августа 2018 | 16:12
То с одной, то с другой стороны пытаются шоколадом намазать тот котях, который они подложили "дорогим россиянам"..
real_minin 20 августа 2018 | 16:14
И это, безусловно, сильно повысит горячее желание работодателей брать таких людей на работу)
yralez 20 августа 2018 | 16:18
Чиновничьих окладов и льгот им не хватает.
Уже не подумали ли вы, что они о работягах или, подумать стрёмно, о безработых, озаботились ?
galina6837 20 августа 2018 | 16:19
сократить стаж досрочной пенсии до 37 и 42 лет...
А ежели, к примеру трудовая деятельность врача началась в 35 лет? )
Эти идиоты даже не в курсе, что стаж считается по количеству лет, отработанных в установленной должности.
jetsam 20 августа 2018 | 16:19
пока на "троне" сидит вошьдь-нецарь - ничего путного не будет.
нельзя управлять страной из сортира - стенки взгляд ограничивают.