Боевики, которые сегодня устроили серию нападений на силовиков в Чечне, могут быть связаны с исламскими радикалами

Об этом заявил Рамзан Кадыров. Пятеро силовиков и двое мирных жителей пострадали. Несколько нападавших убиты, большинство несовершеннолетние.

Группа из пяти боевиков, по предварительным данным, утром выехала на машине из Шали. Вскоре один из них подорвал себя возле селения Мескер-Юрт, он выжил и сейчас в больнице. В том же Шалинском районе та же группа попыталась напасть на отделение полиции, двух силовиков ранили ножами, незначительные травмы получили двое случайных прохожих, сообщает Интерфакс. Двух нападавших застрелили. Остальные направились в Грозный. При въезде в столицу Чечни они пытались подорвать газовые баллоны в машине. Те не взорвались. Полицейские пытались остановить машину. Водитель направил её на правоохранителей. После этого по автомобилю открыли огонь. Все, кто в ней находился, погибли. Нападение на силовиков в Грозном попало на видео. Машина несется на огромной скорости, сбивая полицейских. В ней также был подросток, он тоже погиб. Связи нападавших с запрещённым в России ИГИЛ* не исключил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, боевики пытались сорвать в республике празднование Курбан-байрама. Он назвал ситуацию в Грозном и Чечне абсолютно спокойной и стабильной.

Все нападавшие по предварительным данным уроженцы Шали. Уголовное дело возбудили по статье Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

* Прим.ред: организация запрещена в России