Боевики, которые сегодня устроили серию нападений на силовиков в Чечне, могут быть связаны с исламскими радикалами
Об этом заявил Рамзан Кадыров. Пятеро силовиков и двое мирных жителей пострадали. Несколько нападавших убиты, большинство несовершеннолетние.
Группа из пяти боевиков, по предварительным данным, утром выехала на машине из Шали. Вскоре один из них подорвал себя возле селения Мескер-Юрт, он выжил и сейчас в больнице. В том же Шалинском районе та же группа попыталась напасть на отделение полиции, двух силовиков ранили ножами, незначительные травмы получили двое случайных прохожих, сообщает Интерфакс. Двух нападавших застрелили. Остальные направились в Грозный. При въезде в столицу Чечни они пытались подорвать газовые баллоны в машине. Те не взорвались. Полицейские пытались остановить машину. Водитель направил её на правоохранителей. После этого по автомобилю открыли огонь. Все, кто в ней находился, погибли. Нападение на силовиков в Грозном попало на видео. Машина несется на огромной скорости, сбивая полицейских. В ней также был подросток, он тоже погиб. Связи нападавших с запрещённым в России ИГИЛ* не исключил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, боевики пытались сорвать в республике празднование Курбан-байрама. Он назвал ситуацию в Грозном и Чечне абсолютно спокойной и стабильной.
Все нападавшие по предварительным данным уроженцы Шали. Уголовное дело возбудили по статье Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
* Прим.ред: организация запрещена в России
Комментарии8
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fikus74 20 августа 2018 | 16:03
да кадырка такой же исламский радикал как и они.
ostapbey 20 августа 2018 | 16:05
А может всё таки марсиане??
Даже??
vasya_von_smetankin 20 августа 2018 | 16:12
Это исламско-бэндэровские радикалы из НАТО, 100%
mavviomi 20 августа 2018 | 16:12
Народ Чечни подавляющим большинстов проголосовал за независимость Чечни! Кадыров и его ушлепки - предатели и коолоборационисты!
malorus_kiev150 20 августа 2018 | 16:21
mavviomi: хорошо фантазируешь.
motooppic 20 августа 2018 | 16:14
эти боевики, как, впрочем, и большинство бандитов и преступных группировок в России, тесно связаны с оппозиционными силами и западными демократическими спонсорами террористов!
kryimzdick 20 августа 2018 | 16:15
До чего довел планету этот фигляр Пэжэ...
marktretiy 20 августа 2018 | 16:20
"В Багдаде всё спокойно" ...