У бывшего зам.директора Ракетно-космического комплекса «Энергия» Белобородова изъяли меченые купюры в 500 тыс. руб.
У бывшего зам.директора Ракетно-космического комплекса Энергия Алексея Белобородова изъяли меченые купюры на сумму в 500 тысяч рублей. Как рассказали сегодня в пресс-службе СК, эти деньги ранее были переданы подчиненному Белобородова в рамках оперативных мероприятий.
Сегодня суд в Москве будет решать вопрос о заключении бывшего чиновника под стражу.
Комментарии11
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zloy_sok 20 августа 2018 | 15:36
А что такие купюры бывают, или ЦБ такой номинал специально для взяточников выпустил? )
merelymy 20 августа 2018 | 15:43
Не предавай - не предавал,
Не убивай - не убивал.
Не пожалей - отдам последнюю рубаху.
Не укради - вот тут я дал,
Вот тут я дал,
Вот тут я дал, в натуре маху....
...........................
Миа мия... или все-таки дать Маху?
nns33 20 августа 2018 | 15:45
zloy_sok: Это так пишут не по-русски. Изъято на общую сумму =500 тыс.руб.
cobakevich 20 августа 2018 | 15:45
zloy_sok:
Специально для Рогозина - в рамках операции сдай троих и получи место в Правительстве.
ostapbey 20 августа 2018 | 15:52
zloy_sok: из Колумбии небось.
Киндер сюрприз ввез для бартерного обмена..
Даже..
maxvin 20 августа 2018 | 15:38
Вытряхнуть из злодея ВСЁ! И из его семьи, друзей и т.д.! Показательно все счета, всё имущество, оставить социальную норму и прожиточный минимум! Вот тогда жулики начнут опасаться!
nehoroshiy 20 августа 2018 | 15:54
maxvin: Вот от того, что ПОКАЗАТЕЛЬНО, жулики и не начнут опасаться.Закон для всех, -не показательно, не избирательно....
navsegda 20 августа 2018 | 16:03
maxvin: В Китае за взятки публично расстреливают ... и пох , всё равно воруют
cobakevich 20 августа 2018 | 15:42
Рогозин начал "сотрудничать" со следствием.
Сдает всех, чтоб на их место своих племяшей рассовать. Семейный бизнес однако.
jetsam 20 августа 2018 | 15:44
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- иван иванович, я полгода назад на машину занимал 500тыр - вот возвращаю.
- спасибо, семен семенович, вовремя должок вернули
...
- тов.майор, уговор выполнен, меченные на месте, можно брать.
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hiryrg 20 августа 2018 | 16:05
Мелко.