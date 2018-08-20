У бывшего зам.директора Ракетно-космического комплекса «Энергия» Белобородова изъяли меченые купюры в 500 тыс. руб.

У бывшего зам.директора Ракетно-космического комплекса Энергия Алексея Белобородова изъяли меченые купюры на сумму в 500 тысяч рублей. Как рассказали сегодня в пресс-службе СК, эти деньги ранее были переданы подчиненному Белобородова в рамках оперативных мероприятий.

Сегодня суд в Москве будет решать вопрос о заключении бывшего чиновника под стражу.