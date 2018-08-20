Министр просвещения Ольга Васильева против ограничения числа приемных детей в семьях
Сегодня она заявила, что документ, который вызвал большой общественный резонанс в последние дни, не был согласован ни с ней, ни с другими сотрудниками ведомства. Причем, законопроект готовили в Министерстве образования и науки, которые она возглавляла.
В середине августа Васильева сообщила, что готовятся поправки в законопроект об усыновлении. Она, в частности, отмечала, что будет сокращено допустимое количество детей в приемных семьях и ужесточен отбор «так называемых родителей».
Комментарии3
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nns33 20 августа 2018 | 15:43
Проблема не столько в количестве детей в семье,сколько в квалификации тех,кто занимается вопросами усыновления.
aleks_3310 20 августа 2018 | 15:48
Васильевы! А рожать больше трёх можно? Если можно, то почему усыновлять нельзя?
luger_max_otto 20 августа 2018 | 15:58
То есть министр выступала в поддержку документа, но заявляет, что документ хоть и появился, но с ней не согласован.
Это что, министр???