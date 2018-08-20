Министр просвещения Ольга Васильева против ограничения числа приемных детей в семьях

Сегодня она заявила, что документ, который вызвал большой общественный резонанс в последние дни, не был согласован ни с ней, ни с другими сотрудниками ведомства. Причем, законопроект готовили в Министерстве образования и науки, которые она возглавляла.

В середине августа Васильева сообщила, что готовятся поправки в законопроект об усыновлении. Она, в частности, отмечала, что будет сокращено допустимое количество детей в приемных семьях и ужесточен отбор «так называемых родителей».