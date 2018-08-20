Песков: Обращение родителей неизлечимо больных детей к Владимиру Путину будет проработано по линии Минздрава
Обращение родителей неизлечимо больных детей к Владимиру Путину будет проработано по линии Минздрава – об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Владимир Путин всегда реагирует на такие вопросы. Впрочем, лично Песков ничего о письме не знает.
Напомним, родители неизлечимо больных детей попросили президента обеспечить их лекарствами для снятия боли и судорог, которые не зарегистрированы в России.
Глава Минздрава Вероника Скворцова ранее утверждала, что такие препараты нужны всего семи детям. Между тем, в письме говорится о 23 тысячах.
Комментарии8
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liliyask 20 августа 2018 | 15:33
есть ложь и есть статистика...
dilevski1973 20 августа 2018 | 15:38
"Любимый цврь, спасибо большое!" Примерно так и обратятся.
vincenttt 20 августа 2018 | 15:39
Вот оно, очередное унижение несчастных людей перед убийцей, террористом и вором их ограбившем!
dvdd 20 августа 2018 | 15:50
Если не обратиться напрямую к верховному, то можно просто тихонько подохнуть. А что если Самого призовёт Господь (ттт, не дай Бог)? Нет, пусть правит вечно. Хоть как-то решаются вопросы в России-матушке.
virgenu 20 августа 2018 | 15:56
Страна, в которой узурпатор милует и наказывает детей окончательно деградирует.Человек средних способностей и ниже среднего интеллекта топнет ножкой-и ребёнок будет жить.
zloy_sok 20 августа 2018 | 15:56
Угу, по линии дурдома надо проработать. Ибо как еще относиться что в 21 веке нужно письма писать чтобы детям лекарством обеспечить?
vasya_von_smetankin 20 августа 2018 | 15:57
Главная служебная обязанность уважаемого Д. Пескова - это "ничего не знать".
yralez 20 августа 2018 | 16:05
Незнайка и остальные коротышки из Кремлевского города ничего не знают и знать не желают о жизни людей.
Коротышки питаются нектаром богов