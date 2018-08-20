По факту нападений на полицейских в Чечне возбудили уголовное дело

По данным «Интерфакса», пострадали пятеро сотрудников правоохранительных органов, двое прохожих. В результате перестрелок убиты четверо из пяти боевиков.

По некоторым данным, в республике было совершено четыре нападения, официально пока сообщается об атаке на территории отдела полиции в Шалинском районе и в Грозном.

Источники в силовых структурах утверждают, что нападения, скорее всего, были скоординированы.

Только что Рамзан Кадыров заявил, что атака боевиков была призвана омрачить праздник Курбан Байрам, который будет отмечаться завтра.