По факту нападений на полицейских в Чечне возбудили уголовное дело
По данным «Интерфакса», пострадали пятеро сотрудников правоохранительных органов, двое прохожих. В результате перестрелок убиты четверо из пяти боевиков.
По некоторым данным, в республике было совершено четыре нападения, официально пока сообщается об атаке на территории отдела полиции в Шалинском районе и в Грозном.
Источники в силовых структурах утверждают, что нападения, скорее всего, были скоординированы.
Только что Рамзан Кадыров заявил, что атака боевиков была призвана омрачить праздник Курбан Байрам, который будет отмечаться завтра.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.