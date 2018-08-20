Рашкин: Власти пытаются препятствовать проведению референдума по вопросу повышения пенсионного возраста
Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» первый секретарь московского горкома КПРФ Валерий Рашкин.
По его словам, число незарегистрированных инициативных групп от КПРФ в регионах по проведению референдума по вопросу повышения пенсионного возраста, показывает, что все это «координируется» властями, которые «как огня боятся этого референдума».
«У нас еще есть шансы набрать в 43 регионах, там, где еще не прошли заседания инициативных групп. Хотя с каждым днем и каждой незарегистрированной нашей группой от Компартии РФ в регионах надежда все тает. Я теперь точно стопроцентно убежден в том, что координирует это Администрация президента с помощью правительства РФ, «Единой России» и Общенародного фронта. Они дали команду. Когда мы подаем заявку первыми, то втихую дают команду избирательным комиссиям, и они якобы за пять минут регистрировали иную инициативную группу», — рассказал он.
При этом, отметил В.Рашкин, непонятно как могут ОНФ и «Единая Россия», депутаты, которых в Госдуме проголосовали за закон о повышении пенсионного возраста, инициировать референдум о том, чтобы этот закон не пропускать.
Депутат добавил, что КПРФ ни за что не прекратит попытки инициировать референдум.
«Мы продолжаем собирать подписи, их будет миллионы против этого закона, будем продолжать инициировать акции протеста в форме пикетов, шествий и митингов, и не успокоимся. Народ не даст нам никому успокоиться, пока не отменят этот позорный закон, который ведет к геноциду наших граждан. Это необходимая мера, чтобы сохранить нацию, культуру, язык и государство», — подчеркнул политик.
Комментарии4
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nns33 20 августа 2018 | 15:39
Удивительно,с чего это коммунисты так возбудились? Обычно они всегда едины с позицией Едра по значимым вопросам.
equus 20 августа 2018 | 16:00
nns33:
Это их тема. И с ней они могут получить поддержку, как ни с какой другой.
virgenu 20 августа 2018 | 16:13
nns33: Привычное мошенничество и подмена понятий. Суть не в возрасте, а в размере пособия при выходе на пенсию.
maxvin 20 августа 2018 | 15:52
ЛДПР уже неделю, как собирает! Просто желание где-то участвовать, или что-то менять не одно и то же! КПРФ сливало всё, что могло за спокойную и сытую жизнь своего руководства! От этого не отмоешься, 1991, 1993, 1996 и прочее и прочее!!!