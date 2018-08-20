Власти решили помочь СМП-Банку, попавшему под санкции
Кредитному учреждению братьев Ротенбергов разрешат работать со спецсчетами, на которые вносятся средства, обеспечивающие заявки на госзакупки. На это обратила внимание газета Ведомости. Она напоминает. Что ранее на счетах СМП-Банка разрешили держать бюджетные средства.
Комментарии5
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andreyoo 20 августа 2018 | 15:14
А я так понимаю, по мнению либеральной части здешней публики Правительство РФ должно присоединиться к американским санциям
irinaapril 20 августа 2018 | 15:25
andreyoo: а почему граждане Финляндии г-да Ротенберги должны быть под защитой РФ и им следует из бюджета, помимо тех миллиардов, которые уже им выделены, добавлять ещё?А правительство РФ уже давно присоединилось в санкциям, начав бомбить Воронеж.
yralez 20 августа 2018 | 15:21
Пахан решил помочь пацанам.......за счет мужиков.
Все таки одна банда.
polimist 20 августа 2018 | 15:25
yralez:Думается в этом банке доля пахана
cobakevich 20 августа 2018 | 15:24
А не проще нормальный банк подобрать, а этого Ротенберга по письте мешалкой послать куда подальше ...
У нас что в банках недостаток ?
Этих жуликов пол-России.