Власти решили помочь СМП-Банку, попавшему под санкции

Кредитному учреждению братьев Ротенбергов разрешат работать со спецсчетами, на которые вносятся средства, обеспечивающие заявки на госзакупки. На это обратила внимание газета Ведомости. Она напоминает. Что ранее на счетах СМП-Банка разрешили держать бюджетные средства.