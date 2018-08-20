В Санкт-Петербурге сегодня начинается суд над пользователем соцсети ВКонтакте

Эдуарда Никитина обвиняют в возбуждении ненависти и вражды за репост политических шуток, а именно — анекдоты о холодных «ватниках» и выборах. Подробности рассказал «Эху Москвы» адвокат Максим Камакин.

Эдуарду Никитину грозит до пяти лет тюрьмы.