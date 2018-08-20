В Санкт-Петербурге сегодня начинается суд над пользователем соцсети ВКонтакте
Эдуарда Никитина обвиняют в возбуждении ненависти и вражды за репост политических шуток, а именно — анекдоты о холодных «ватниках» и выборах. Подробности рассказал «Эху Москвы» адвокат Максим Камакин.
Эдуарду Никитину грозит до пяти лет тюрьмы.
Комментарии4
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wuwer 20 августа 2018 | 15:13
ФСБшная ловушка.....ничё... "Эхо Москвы" скоро тоже начнёт всех сдаватть... вопрос только в цене
max3446 20 августа 2018 | 15:13
Высший суд Нидерландов запретил адептам Церкви Летающего Макаронного Монстра фотографироваться на документы в религиозном облачении.
Например, водительское удостоверение с дуршлагом на голове использовать нельзя.
Об этом сообщает The Guardian.
В суде разъяснили истцу Миенке де Вильде, студентке юридического факультета, что пастафарианство является сатирой, а не серьезной верой.
Миенке де Вильде намерена жаловаться в Европейский суд по правам человека.
ostapbey 20 августа 2018 | 15:59
max3446: тебе разрешили фотографироваться БЕЗ кастрюлики на твоей же голове??
Как говорят кастрюли, что одна голова хорошо а две головки лучше.
Теперь тебе ничто не мешает танцевать.
Даже..
stanislav1975 20 августа 2018 | 15:30
Кто ещё пользуется этой ГБшной помойкой..