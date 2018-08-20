Число безработных в России достигло исторического минимума с 1991 года
Глава Минтруда Максим Топилин утверждает, что официально зарегистрировано чуть менее 685 тысяч таких граждан. Годом ранее этот показатель достигал 784 тысяч.
По словам министра, состояние рынка труда свидетельствует о дефиците трудовых ресурсов. С рынка труда сейчас уходят те, кто рожден после войны, а выходит на него малочисленное поколение 90-х годов.
Комментарии17
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platonnekafrin 20 августа 2018 | 15:08
Тому причина - исторический максимум числа беззаботных.
danko_badka 20 августа 2018 | 15:16
platonnekafrin: бабка данко1 из маями безработная?
dorin1987 20 августа 2018 | 15:35
platonnekafrin: Да нет же. Тому причина - величие! Так высоко стали с колен, так скрепились скрепами, так размазали вокруг руССкий мир, что теперь, с няшмяшем и лугандоном - можно и не работать вообще! Благодать. А, главное, что лучше чем в лихие 90е, ага :)
ruthenocene 20 августа 2018 | 15:10
А что там с числом жителей? Достигло максимума?
Эти твари уже и не знают, какую ещё херню придумать, чтобы оправдать пенсионный дефолт!
nitsahon 20 августа 2018 | 15:10
Топилин, ну хватит уже врать людям.. сам же прекрасно понимаешь, что в службах занятости регистрируются далеко не все (прекрасно понимая бессмысленность этой затеи)...а стимулировать спрос на люд.ресурсы во многих регионах России у вас по-прежнему не получается...
andreyoo 20 августа 2018 | 15:19
nitsahon: Топилин, ну хватит уже врать людям.. сам же прекрасно понимаешь, что в службах занятости регистрируются далеко не все ...
--- И каким образом это опровергает факт, что " официально зарегистрировано чуть менее 685 тысяч таких граждан. Годом ранее этот показатель достигал 784 тысяч."?
neon001 20 августа 2018 | 15:11
неужели встали с колен,а??? даже не верится...
shlevet 20 августа 2018 | 15:12
Хорошая новость
antimalin 20 августа 2018 | 15:12
Миллионы россиян уехали на заработки в богатую и процветающую Украину, которая по благосостоянию уже перегнала бедную Швецию.
Я уж молчу про Швейцарию.
tvitov66 20 августа 2018 | 15:15
antimalin: Миллионы россиян трудятся за гроши что бы в ЕС и Китае были бензин и газ
vincenttt 20 августа 2018 | 15:14
Вот как чепушилы гэбистские продолжают засирать и без того сноподобное сознание ограбливаемого ими населения РФ!
yralez 20 августа 2018 | 15:18
В рожу бы этой с....ке плюнуть.
liquidsky__ 20 августа 2018 | 15:27
yralez: Да кому ты можешь в рожу, ракообразное? ))
trans 20 августа 2018 | 15:25
Не знаю как в Москве, а в провинции уровень безработицы (реальный, не на бумаге) очень высокий и продолжает расти.
Кстати, дед Щукарь 6 лет назад обещал миллионы новых рабочих мест, но как всегда сбрехал.
kochar 20 августа 2018 | 15:27
Глава Минтруда Максим Топилин из партии Единая Россия.
Вопросы ещё есть?
cobakevich 20 августа 2018 | 15:32
Врет как дышит ...
Ты урод попробуй зарегистрироваться безработным , там все круги ада надо пройти ради 5000 руб в месяц , только справок с мест работы надо собрать и походить минимум месяц, ... дешевле голодать.
Полстраны без работы, работая на всяких шабашках ...
Урод ты министр. А еще наверное партийный.
sergirusso 20 августа 2018 | 15:33
В ЭКОНОМИКЕ НЕ БЫВАЕТ ЧУДЕС! Безработных действительно становится меньше. НО! Реальные доходы действительно снижаются. В СССР ЦЕНА КОЛБАСЫ БЫЛА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 2.20, НО НА ПРИЛАВКАХ ЕЁ НЕ БЫЛО...