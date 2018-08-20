Российские власти пытаются помешать коммунистам провести референдум по вопросу повышения пенсионного возраста
Однако представители КПРФ полны решимости и готовы судиться. Об этом «Эху Москвы» рассказал первый секретарь московского горкома УКПРФ Валерий Рашкин. Он подчеркнул, что КПРФ не прекратит попытки инициировать референдум.
Комментарии4
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m_doc 20 августа 2018 | 15:11
У коммунистов для референдумов было 74 года. Кто-нить помнит хоть один?
ramun 20 августа 2018 | 15:31
Им бы Троцкого или хотя бы Ленина,или на худой конец Котовского во главе.
nehoroshiy 20 августа 2018 | 16:04
ramun: Так у нас есть партия коммунистов и партии "непонятнокто". Народ будет переходить на сторону коммунистов.
fktrctqrjycnfynbyjdbxinfymrj 20 августа 2018 | 15:39
ага...пчелы против меда)))