Четыре нападения на полицейских, по некоторым данным, произошли в разных районах Чечни
Официально при этом в МВД пока подтвердили только один инцидент.
Одна из атак на полицейских произошла в Шалинском районе Чечни, о ней сообщили в МВД республики. Двое нападавших, вооруженных ножами, пытались проникнуть в местное отделение полиции. Они были убиты, при этом двое сотрудников правоохранительных органов пострадали. Вместе с ними ранение, по данным источника РИА, получила женщина. Еще два нападения, по данным телеграм-канала Mash, связанного с Life, произошло в Грозном. В ходе одного из них завязалась перестрелка, из-за которой погиб один полицейский. Это подтвердил источник РИА в полиции. В другом месте, как сообщил собеседник ТАСС, неизвестные совершили наезд на полицейских. По его словам, сотрудники правоохранительных органов не пострадали, в то время как нападавший были убит. Mash, напротив, сообщает о трех раненых полицейских, а также убитом ребенке, находившемся в машине злоумышленника. Наконец, на выезде из Шали, как утверждает источник ТАСС в экстренных службах, неизвестный совершил самоподрыв рядом с полицейскими. Никто при этом не пострадал.
Источник «Интерфакс» не исключает, что четыре атаки на полицейских в Чечне могли быть скоординированы. Между тем несколько минут назад Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела после нападений боевиков.
Комментарии10
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peresvet73 20 августа 2018 | 15:10
Власть Рамзанки, как и всего путинского режима, держится исключительно на штыках.
gordy 20 августа 2018 | 15:29
Мнимая стабильность?
kryimzdick 20 августа 2018 | 16:04
gordy: А вы хотите, чтобы было как на Украине?
motooppic 20 августа 2018 | 15:14
оппозиционеры в Чечне закрепится хотят, вот и пробую свои силы-нападают на полицейских!
mavviomi 20 августа 2018 | 16:06
motooppic: это не полицейские, это предатели чеченского народа! Народ Чечни прголосовал за независимость Чечни!
hiryrg 20 августа 2018 | 15:22
Ждем с нетерпением оправдательного поста Окадэмика. И обязательно, чтобы там было про врагов!
vasya_von_smetankin 20 августа 2018 | 15:22
"В Багдаде всё спокойно".
ramun 20 августа 2018 | 15:28
В Багдаде все спокойно.
olenenok_zed 20 августа 2018 | 15:34
наезд есть в сети.
за машиной была погоня. гаишники вышли на дорогу. пытаясь ее остановить.
одного точно сбило. что стало со вторым не понятно.
в машине за рулем был 18 летний парень. а позади сидел его 11 летний брат.
машина после того как сбила гаишников остановилась. была стрельба
из других сми пишут
что водитель и пассажир были убиты
.
непосредственно в этом эпизоде трудно обвинить преступника в предумышленном наезде.
в общем больше смахивает на то, что дети решили взять машину и погонять. их спалили. за ними начали гнаться.
гаишники в больницу. они в морг.
.
p.s. на первый взгляд.
mavviomi 20 августа 2018 | 16:04
Держитесь чеченцы! И бейте окупантов и продавшихся им коллаборационистов!