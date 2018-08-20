Четыре нападения на полицейских, по некоторым данным, произошли в разных районах Чечни

Официально при этом в МВД пока подтвердили только один инцидент.

Одна из атак на полицейских произошла в Шалинском районе Чечни, о ней сообщили в МВД республики. Двое нападавших, вооруженных ножами, пытались проникнуть в местное отделение полиции. Они были убиты, при этом двое сотрудников правоохранительных органов пострадали. Вместе с ними ранение, по данным источника РИА, получила женщина. Еще два нападения, по данным телеграм-канала Mash, связанного с Life, произошло в Грозном. В ходе одного из них завязалась перестрелка, из-за которой погиб один полицейский. Это подтвердил источник РИА в полиции. В другом месте, как сообщил собеседник ТАСС, неизвестные совершили наезд на полицейских. По его словам, сотрудники правоохранительных органов не пострадали, в то время как нападавший были убит. Mash, напротив, сообщает о трех раненых полицейских, а также убитом ребенке, находившемся в машине злоумышленника. Наконец, на выезде из Шали, как утверждает источник ТАСС в экстренных службах, неизвестный совершил самоподрыв рядом с полицейскими. Никто при этом не пострадал.

Источник «Интерфакс» не исключает, что четыре атаки на полицейских в Чечне могли быть скоординированы. Между тем несколько минут назад Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела после нападений боевиков.