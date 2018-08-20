Осенью в российских кинотеатрах покажут фильм про Крымский мост, сценарий которого написала Маргарита Симоньян
Режиссером романтической комедии стал Тигран Кеосаян. В пресс-релизе говорится, что в центре сюжета истории приезжих строителей и местных жителей. По словам Кеосаяна, на съемках «не было декораций – настоящий бетон, металл и техника».
Комментарии13
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meteor1908 20 августа 2018 | 14:36
"Не сталевары мы, не плотники...
Лишь только языком работники".
astet 20 августа 2018 | 14:39
meteor1908: в финале фильма:
по крымскому мосту
идут счастливые с россияне с лозунгами
"Пенсия в 65 лет - наша давняя мечта!"
dataan 20 августа 2018 | 14:47
Обязательно схожу посмотреть. Маргарита умница. Не сомневаюсь что фильм великолепный.
lager23 20 августа 2018 | 14:38
Какая мерзость этот дуэт!
vilingrad 20 августа 2018 | 14:38
У армянского радио спрашивают: что может увеличиться в четыре раза и доставить четырехкратное удовольствие партнеру?
Ответ Маргоши Симоньян: бюджет строительства Крымского моста партнеру Ротенберга- Вове Путину.
skull__ 20 августа 2018 | 14:40
Ну вот и доказательство, что моста нет и он снят на Мосфильме...
Шах и мат, ватка!
yuriyp 20 августа 2018 | 14:41
Надеюсь, до осени он простоит...
idruker 20 августа 2018 | 14:41
"Кубанские казаки 2"
На этот раз кубанские казачки не пшеницу заготавливают со звездами героев на грудях, но мост строют с георгиевскими ленточками
"Патриотичненькая вещица" (С)
taglit 20 августа 2018 | 14:46
idruker: зря откладывают на осень, - а если землетрясение, или просто шторм, - смоет его нафик!
piter_ug 20 августа 2018 | 14:42
Отличная антиреклама!
savour 20 августа 2018 | 14:44
семейный подряд. и бабло распилили, и поржали)
motooppic 20 августа 2018 | 14:47
надо сходить!
yralez 20 августа 2018 | 14:47
Дерьмо в квадрате