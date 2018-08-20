Осенние выборы глав и депутатов самопрвозглашенных республик на востоке Украины перенесут на неопределенный срок
По данным источников РБК, пока инициатива выдвинута общественными организациями, но официальное решение уже согласовано с Москвой. Причин несколько: в частности, отсутствие прямой необходимости в переизбрании депутатов и руководителей ДНР и ЛНР и отсутствие финансирования.
Комментарии7
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dorin1987 20 августа 2018 | 14:34
/официальное решение уже согласовано с Москвой/ - А ну-ка, фанатики лугандона, расскажите, с каких лугандонцы должны согласовывать что-то с царьком РФ, если само царек РФ каждый раз булькает, что оно - не сторона конфликта?
danko1 20 августа 2018 | 14:44
dorin1987: Только совсем зомбированные не знают, что переворот вооруженный в Донбассе совершил Кремль, он же назначил своих ставленников и ведет войну в Донбассе, по которому все решения принимает Путин.
taglit 20 августа 2018 | 14:34
т.е. Россия официально подтверждает оккупацию?
skull__ 20 августа 2018 | 14:38
taglit: По данным неизвестного источника...
Это официальное признание?)))
vilingrad 20 августа 2018 | 14:43
В связи с отстутствием досок для ремонта сараев собрание переходит ко второму пункту- построению коммунизма в ДНР:)
ze_danil 20 августа 2018 | 14:43
отсутствие прямой необходимости в переизбрании депутатов и руководителей ДНР и ЛНР
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во как надо!!
а то всякие конституционные суды, Недимон в виде грелки для кресле...
сказал бы сразу что нет необходимости его, Солнцеликого, переизбирать - и точка! Расейский пипл сразу бы удовлетворённо разошёлся
ihor_syvoryj 20 августа 2018 | 14:44
Вон, Моторолу выбрали, так он на "социальном лифте" и уехал "зажигать" с Гиви.