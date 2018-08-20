Осенние выборы глав и депутатов самопрвозглашенных республик на востоке Украины перенесут на неопределенный срок

По данным источников РБК, пока инициатива выдвинута общественными организациями, но официальное решение уже согласовано с Москвой. Причин несколько: в частности, отсутствие прямой необходимости в переизбрании депутатов и руководителей ДНР и ЛНР и отсутствие финансирования.