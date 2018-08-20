С сегодняшнего дня первый оператор «большой четверки», «Вымпелком», отменяет внутрисетевой роуминг

Планируется, что МТС сделает это с 1 сентября. Оператор Теле-2 планирует завершить работы до конца августа.

Внутрисетевым роумингом называется предоставление оператором услуг связи абонентам за пределами их родного региона за дополнительную плату. Российские операторы взимали за это плату практически с самого начала развития в стране сотовой связи.

Отмена роуминга должна повысить доходы компаний, — считает представитель ФАС Елена Заева.

Отмена внутрисетевого роуминга не отразится на доходах компаний, — считает ведущий аналитик Мобил Ресеч Групп Эльдар Муртазин.

Напомним, что вопросом о высоких тарифах на роуминг Федеральная антимонопольная служба заинтересовалась еще в 2010 году.