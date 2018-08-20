Песков: Обращение родителей неизлечимо больных детей к Владимиру Путину будет проработано по линии Минздрава
Он отметил, что Владимир Путин всегда реагирует на такие вопросы. Впрочем, лично Песков ничего о письме не знает.
Напомню, — родители неизлечимо больных детей попросили президента обеспечить их лекарствами для снятия боли и судорог, которые не зарегистрированы в России.
Глава Минздрава Вероника Скворцова ранее утверждала, что такие препараты нужны всего семи детям. Между тем, в письме говорится о 23 тысячах.
Комментарии2
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vilingrad 20 августа 2018 | 14:35
Сам Вова занят- то свадьба, то международные интриги, то качалка с бассейном...
andygo__ru 20 августа 2018 | 14:48
"к Владимиру Путину будет проработано по линии Минздрава" ---
---- может, уже пора и самого В.В.Путина... э... проработать... по линии?