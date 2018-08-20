Песков: Обращение родителей неизлечимо больных детей к Владимиру Путину будет проработано по линии Минздрава

Он отметил, что Владимир Путин всегда реагирует на такие вопросы. Впрочем, лично Песков ничего о письме не знает.

Напомню, — родители неизлечимо больных детей попросили президента обеспечить их лекарствами для снятия боли и судорог, которые не зарегистрированы в России.

Глава Минздрава Вероника Скворцова ранее утверждала, что такие препараты нужны всего семи детям. Между тем, в письме говорится о 23 тысячах.