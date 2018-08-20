Серия нападений на полицейских в Чечне

Согласно официальным данынм, двое неизвестных сегодня пытались проникнуть на территорию отдела полиции в Шалинском районе. Они были вооружены ножами и смогли нанести ранения двум сотрудникам полиции. Ответным огнем нападавшие были убиты. Утверждается также, что у одного из преступников была взрывчатка.

Также сегодня полицейский погиб в Грозном. Он вступил в перестрелку с неизвестными.