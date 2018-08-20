Акции в память об августовских событиях 91-го года начинутся в Москве

Сегодня вечером на месте гибели Дмитрия Комаря, Ильи Кричевского и Владимира Усова на пересечении Садового кольца и Новинского бульвара пройдет траурный митинг с панихидой. Победа народа над путчем ГКЧП – знаковое для нашей истории событие, помнить о нем крайне важно. Сказал «Эху Москвы» глава движения «За права человека» Лев Пономарев.

Сегодняшняя акция согласована.