Две трети россиян верят в существование сил, стремящихся переписать историю России и «разрушить духовные ценности»
Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения.
Большинство из тех, кто верит в закулису, желающую подменить исторические факты для вреда России и приуменьшения ее величия, составляют люди предпенсионного и пенсионного возраста. Среди людей старше 45 лет таких оказалось почти три четверти. Чуть меньше эта доля среди молодых людей, но и там верящих в закулису — большинство. При этом меньше всего верят в попытку намеренно переписать историю люди от 18 до 24 лет. Согласно опросу, 47% респондентов в этой группе согласны с утверждением, что отдельные историки лишь стремятся докопаться до истины. В свою очередь, свыше двух третей опрошенных в старших возрастных группах считают, что некая группа лиц пытается разрушить духовные скрепы с помощью пропаганды нетрадиционных отношений. Большинство несогласных с этим вновь оказалось в младшей возрастной группе – почти каждый второй.
Опрос был проведен случайной выборкой среди 2 тысяч респондентов путем телефонного интервью.
Комментарии32
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alex1890 20 августа 2018 | 14:10
Все они находятся в Кремле
midnightblues 20 августа 2018 | 14:16
alex1890: Настоящую историю страны уже превратили в балаган
gruztschik 20 августа 2018 | 14:26
midnightblues: "Настоящую историю страны уже превратили в балаган"
Ещё не вытащили из балагана, написанного немцами при царях-немцах и большевиками.
patrikk_1 20 августа 2018 | 14:32
Две трети россиян верят в существование сил, стремящихся переписать историю России и «разрушить духовные ценности»...
Мишка Соколов, Витя Дымарский, "Дилетант", подслеповатый Андрюха Бильжо, серебряный призёр турнира "Кубок эфира "КП" в полутяжёлом весе - Коля Сванидзе.
hastings 20 августа 2018 | 14:18
alex1890: неправда. У нас вот весь поселок верит, что вражеские силы (США и масоны) хотят переписать историю. Так что 2/3 это еще заниженная цифра.
pro_hanov 20 августа 2018 | 14:24
hastings: Истроию переписываю постоянно, каждый раз в угоду действующей власти. Как только летописец Нестор взял перо, так сразу принялся обелять кого-то и очернять кого-то другого.
А силы, которые хотят переписать историю есть: это правящая хунта. Для этого идёт пропаганда СССР. Молодёжи вбрасывают представления об идеальном обществе справедливости - могущественной империи со счастливыми гражданами.
cattt 20 августа 2018 | 14:43
pro_hanov: История России ужасна!
Мрак, средневековье, крепостничество, покорение других народов, войны с катастрофическими для России последствиями, "историки" Раши пытаются преподать нам эти катаклизмы, как позитив, мол надо этим прошлым гордиться.
Все кто считают, что на прошлом заморачиваться не стоит, а надо жить настоящим, это очернители. светлого прошлого России.
sandr 20 августа 2018 | 14:26
hastings: Увы, да. Вроде, вменяемый человек, а как переходит разговор в сторону политики, немало таких, кто примерно так и думает. Рабская психология, дикий народ, едва прикрывающийся поверхностной эрудицией по верхам и считающий себя образованным и начитанным (((((((
compare 20 августа 2018 | 14:28
hastings: с каких это пор,палата "психиатрички"стала называться "поселком"? или.так удобнее для вас,"лишнехромосомных"?
mamiluk 20 августа 2018 | 14:12
Две трети россиян верят в существование сил, стремящихся переписать историю России и «разрушить духовные ценности»
"Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения..."
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Полагаю...т.н "Всероссийский центр..."-работает под тесным(на расстоянии выстрела) контролем ФСБ...
cattt 20 августа 2018 | 14:46
mamiluk: История России создана в 19м веке по сказкам Карамзина.
dvdd 20 августа 2018 | 14:13
Ну вот вам и диагноз и объяснение, почему вован так прочно закрепился на троне. Страна поражена мракобесием и неграмотностью. Скоро начнут "ведьм" в прямом смысле жечь на кострах.
dmast79 20 августа 2018 | 14:42
dvdd: Почитаешь комменты на Эхе - и поневоле присоединишься к сему действу. Даже дровишек подбросишь...)))
sergirusso 20 августа 2018 | 14:14
В принципе они правы. В 1940 году разрушенная в 1917 Российская империя возродилась в виде СССР, в 1945 году эта возрожденная империя доказала свою жизнеспособность, а в 1991 году сдохла навсегда и в в 2014 году было получено свидетельство о её смерти. Никто не знает, нафига эту империю 500 лет строили. ИСТОРИЯ - ДЕЛО ТЁМНОЕ...
yuriyp 20 августа 2018 | 14:16
А какие сейчас у россиян духовные ценности?...
platonnekafrin 20 августа 2018 | 14:25
yuriyp: Мы задали Ваш вопрос россиянам по телефонному методу ВЦИОМ. В результате 40 % процентов опрошенных предположило, что "духовная скрепа" это ароматический суппозиторий на основе дрожжей и ладана. 80 % - обложили матом без предположений, При этом 96% обещали нас "упечь" в тюремную психушку за измену Родине.
agamasat 20 августа 2018 | 14:17
а духовные ценности - это те самые скрепы, которые исторически оказались несостоятельными: крах царской россии, крах большевистской россии и, вот сейчас уже дышит в лицо, крах современной россии, попытавшейся примерить на себе скрепы царизма и большевизма?
sparky 20 августа 2018 | 14:17
Радует, что молодежь менее зависима от КисельТВ.
dvdd 20 августа 2018 | 14:19
sparky: печально, что молодёжи ровно пох. вообще на всё. и на кисель и на собственное будущее. Айфон и ВК - наше всё.
sparky 20 августа 2018 | 14:31
dvdd: Подобным образом на молодежь жаловались еще в Древнем Египте и Древней Греции. :))
dmast79 20 августа 2018 | 14:35
sparky: Радует то, что взрослея, большинство людей становятся умнее.
peresvet73 20 августа 2018 | 14:18
ВЦИОМ разжигает ненависть по отношению к социальной группе "россияне".
m_anuchin 20 августа 2018 | 14:24
Оказывается можно верить в галиматью...
compare 20 августа 2018 | 14:26
непонятная "статистика"-то,неделю назад,по опросам,вроде бы просматривалась адекватность электората,а тут что,опять у всех "ку-ку" наступил?
lager23 20 августа 2018 | 14:27
Зачастую мудрость приходит в том же возрасте, что и маразм.
murad_manapov 20 августа 2018 | 14:29
когда узнал, что Наполеон все сражения в россии выиграл, и просто ушел сам, по разным причинам, смеялся долго))) когда узнал, кем был Кутузов, тоже смеялся))
nanarovsky 20 августа 2018 | 14:29
Да я верю то что есть такие мрази как Шендеровичи - Бабченко... Верю то что есть всякие фюрерки на западе стремящиеся уничтожить физически наше государство как в своё время Гитлер хотел.
nigelliri56 20 августа 2018 | 14:30
Вместо российских духовных ценностей Запад пытается навязать россиянам свободу. честные выборы, разделение властей, равенство всех перед законом и т.д.. Не выйдет!
(с)
dmast79 20 августа 2018 | 14:38
nigelliri56: Запад сам сделал так, что в эту херню никто в здравом уме не верит.
Ну и наши "доморощенные" либералы-западники в этом плане лучшая "реклама" западному лицемерию..
nanarovsky 20 августа 2018 | 14:38
nigelliri56: Запад пытается навязать россиянам свободу.
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Свободу в данном случае нужно писать в ковычках. Так называемой "свободы и демократии" мы уже наелись в 90-е. Сейчас смотрим на это - нав Украине.
infoman 20 августа 2018 | 14:39
у советских людей по определению нет никаких духовных ценностей
wuwer 20 августа 2018 | 14:40
Зомби ТВ выходит на первый план
Такие слащёвые речи задвигает... на Руси одни праведники собрались - в окружении мрака зла
Нету более " святого борца" за свет во всём мире_ чем банального воришки и извращённого подлеца