Две трети россиян верят в существование сил, стремящихся переписать историю России и «разрушить духовные ценности»...

Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Большинство из тех, кто верит в закулису, желающую подменить исторические факты для вреда России и приуменьшения ее величия, составляют люди предпенсионного и пенсионного возраста. Среди людей старше 45 лет таких оказалось почти три четверти. Чуть меньше эта доля среди молодых людей, но и там верящих в закулису — большинство. При этом меньше всего верят в попытку намеренно переписать историю люди от 18 до 24 лет. Согласно опросу, 47% респондентов в этой группе согласны с утверждением, что отдельные историки лишь стремятся докопаться до истины. В свою очередь, свыше двух третей опрошенных в старших возрастных группах считают, что некая группа лиц пытается разрушить духовные скрепы с помощью пропаганды нетрадиционных отношений. Большинство несогласных с этим вновь оказалось в младшей возрастной группе – почти каждый второй.

Опрос был проведен случайной выборкой среди 2 тысяч респондентов путем телефонного интервью.