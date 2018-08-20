Столичный композитор и автор поп-песен Михаил Орлов стал фигурантом уголовного дела

Его обвинили в ложном сообщении о подготовке теракта. Дело Орлов называет абсурдным.

Сначала жалобы в полицию на шум строительной техники, он не смолкал и ночью, потом ещё один телефонный звонок и крик в трубку цитата по Новой газете «Да я вам взорву всё к чёртовой матери». Сразу наряд, задержание, отдел полиции Левобережный. Потом обыск дома, проверка в психбольнице, уголовное дело и скоро суд. Так резко изменилась жизнь композитора Михаила Орлова — автора песен Ирины Аллегровой, Лолиты, Григория Лепса. У него во дворе в районе станции Речной вокзал полгода возводят элитный жилой комплекс. Работы идут круглосуточно, шум очень мешает жильцам, рассказал композитор. В таких условиях, говорит Орлов, он не может сочинять и записывать музыку. В конце июня он не выдержал и заявил о намерении якобы устроить взрыв.

Тем вечером Орлов узнал о серьёзных проблемах со здоровьем и возможной инвалидности. Подскочило сильно давление, было очень жарко, а за окном стройка. Вот и не выдержал. Композитор называет абсурдом уголовное дело. «Если жена в пылу ссоры гонится за мужем и кричит «Убью гада», вы же не будете подозревать её в покушении на убийство?», говорит Орлов. Ему грозит штраф до 500 тысяч рублей, ограничение свободы до трёх лет или принудительные работы на такой же срок. Орлов отказался от адвоката, поскольку решил «не злить прокурора и судью». Так ему посоветовал госзащитник. Любой эксперт скажет, что угрозы не было, убеждён композитор.

Уголовным делом займётся Головинский суд Москвы. Дата рассмотрения пока не назначена.