Столичный композитор и автор поп-песен Михаил Орлов стал фигурантом уголовного дела
Его обвинили в ложном сообщении о подготовке теракта. Дело Орлов называет абсурдным.
Сначала жалобы в полицию на шум строительной техники, он не смолкал и ночью, потом ещё один телефонный звонок и крик в трубку цитата по Новой газете «Да я вам взорву всё к чёртовой матери». Сразу наряд, задержание, отдел полиции Левобережный. Потом обыск дома, проверка в психбольнице, уголовное дело и скоро суд. Так резко изменилась жизнь композитора Михаила Орлова — автора песен Ирины Аллегровой, Лолиты, Григория Лепса. У него во дворе в районе станции Речной вокзал полгода возводят элитный жилой комплекс. Работы идут круглосуточно, шум очень мешает жильцам, рассказал композитор. В таких условиях, говорит Орлов, он не может сочинять и записывать музыку. В конце июня он не выдержал и заявил о намерении якобы устроить взрыв.
Тем вечером Орлов узнал о серьёзных проблемах со здоровьем и возможной инвалидности. Подскочило сильно давление, было очень жарко, а за окном стройка. Вот и не выдержал. Композитор называет абсурдом уголовное дело. «Если жена в пылу ссоры гонится за мужем и кричит «Убью гада», вы же не будете подозревать её в покушении на убийство?», говорит Орлов. Ему грозит штраф до 500 тысяч рублей, ограничение свободы до трёх лет или принудительные работы на такой же срок. Орлов отказался от адвоката, поскольку решил «не злить прокурора и судью». Так ему посоветовал госзащитник. Любой эксперт скажет, что угрозы не было, убеждён композитор.
Уголовным делом займётся Головинский суд Москвы. Дата рассмотрения пока не назначена.
Комментарии9
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danko1 20 августа 2018 | 14:13
Когда Киселев по ЦТ угрожает покрыть США ядерным пеплом, чем вызвал международный скандал, то его за это наградили крупнейшим агентством.
Когда человек сообщает о нарушениях ( запрет на шумные работы в ночное время никто не отменял), и в гневе естественно, просто в сердцах, пообещал взорвать стройку, то заводят уголовное дело. Хотя умысла реального никакого и быть не могло.
Это уже за гранью бесконечного маразма и очередное дно "правосудия", которого давно нет.
maximv 20 августа 2018 | 14:19
danko1: Путин не угрожал Флориде, там надписи не было.
patrikk_1 20 августа 2018 | 14:23
Сначала жалобы в полицию на шум строительной техники, он не смолкал и ночью, потом ещё один телефонный звонок и крик в трубку цитата по Новой газете «Да я вам взорву всё к чёртовой матери»...
Статья №207, до миллиона рублей. а то что Мишка Орлов писал для Лолиты, Аллегровой и Лепса, то лично я положил, сами знаете что, на них, на их творчество и на их авторов.
tks 20 августа 2018 | 14:32
maximv: Очертания - совпадают на 100%.
Вам еще подписать? ;)))
compare 20 августа 2018 | 14:24
danko1: а представляете,если бы в Америке,"начальник"был такой же нервный,как наши "доблестные органы" и среагировал бы на глупость "киселёнка" также,резко и неадекватно? сейчас бы,не было надобности в обсуждениях...))))
jetsam 20 августа 2018 | 14:22
@«Если жена в пылу ссоры гонится за мужем и кричит «Убью гада», вы же не будете подозревать её в покушении на убийство?», говорит Орлов. @
о, как запущено!
т.е. правы менты. когда говорят "вот когда вас убьют - тогда и приходите"??????
@удак этот орлов и психиатричка это покажет.
* пусть в тихой камере сочиняет. но ведь не посадят гада.
tks 20 августа 2018 | 14:35
jetsam: Надо всегда на обстоятельства дела смотреть. Но для этого голова нужна, думать ею нужно, а не тока "в нее есть".
jetsam 20 августа 2018 | 14:46
tks: неа. глубокое заблуждение.
это двойные стандарты.
в первом случае - "скоты менты. что не возбудили",
во втором "скоты менты. что возбудили".
а ларчик прост - надо было и тогда и тогда.
если идиот кричит "я все взорву" в трубку ментам
- он должен сидеть или на нарах или в дурке, как неадекват (потенциально
и топорик может схватить).
а то завтра он пойдет и даст соседу топором по голове "я не мог иначе".
"Надо всегда на обстоятельства дела смотреть." - угу. отсюда
и пошло выражение "закон, что дышло - куда повернул, туда и вышло".
неа...
tks 20 августа 2018 | 14:30
Госзащитник это сексот у следствия.