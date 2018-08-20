На фоне призывов смягчить наказание за лайки и репосты стало известно о новых делах за публикации в соцсетях
В Новокузнецке подростка из-за его поста в интернете заподозрили в реабилитации нацизма, а в Петербурге сегодня начинают судить пользователя ВКонтакте из-за анекдота, опубликованного в соцсети три года назад. Этот анекдот, а также еще пара шутливых публикаций стали поводом для возбуждения дела об экстремизме.
Количество дел, возбужденных из-за публикаций в соцсетях продолжает расти, — отметил в эфире Эха директор Информационно-аналитического центра Сова, член СПЧ Александр Верховский.
Ранее компания Мейл.ру, владеющая соцсетью ВКонтакте выступила с предложением амнистировать пользователей интернета, осужденных за экстремизм из-за публикаций.
Впрочем, как на днях отметил соратник политика Алексея Навального, Леонид Волков, до сих пор компания не демонстрировала желания защитить пользователей. Волков обратил внимание на то, что соцсеть передает полиции информацию о владельцах страниц во ВКонтакте по обычному запросу, без санкции суда и уголовного дела.
Вместе с тем, как выяснилось, администрация соцсети не идет на сотрудничество с рядовыми пользователями – об этом «Эху Москвы» рассказал Николай Дьячков, который весной просил соцсеть ВКонтакте о помощи, пытаясь защитить себя от обвинений.
В пресс-службе ВКонтакте сообщили, что соцсеть по закону должна передавать правоохранительным органам информацию вне зависимости от того, возбуждено уголовное дело, или нет. Ситуацию с отказом Николаю Дьячкову в соцсети не комментировали.
Комментарии20
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midnightblues 20 августа 2018 | 14:06
Я требую арестовать женщину,бегающую с флагом америки по улицам без трусов
ее фамилие симонянц
idruker 20 августа 2018 | 14:13
midnightblues: прости, а какие высокие чувства в тебе задевает бегающая без трусов симонян? Будь по-конкретнее, иначе жалобу не примут.
patrikk_1 20 августа 2018 | 14:15
На фоне призывов смягчить наказание за лайки и репосты стало известно о новых делах за публикации в соцсетях...
А причём тут призывы носатой шпаны, если закон ещё не изменён? Не знаю как юристы и законники, лично я положил с прибором на призывы русофобов.
gordy 20 августа 2018 | 14:25
Всяк по-своему на жизнь зарабатывает?
astet 20 августа 2018 | 14:33
patrikk_1: А я бы чаще цитировал Путина,
где он называет доктора Геббельса
талантливым человеком!
midnightblues 20 августа 2018 | 14:22
idruker: да никаких
если честно
если бы я обращал внимание на любых вырожденцев,это стало бы смешно
но в Рассее есть все же дети-и им такое существо никак не нужно к просмотру
иби обеьяно
platonnekafrin 20 августа 2018 | 14:13
midnightblues: Если бы я был такой же отчаянный как Вы, я бы сообщил куда следует, что в нашей Думе пьют за самое высокое американское лицо, а президента подменили на свадьбе у германцев.
midnightblues 20 августа 2018 | 14:25
platonnekafrin: Я не отчаянный
Если бы я вышел уж на тропу войны-эти отбросы давно попали в резервацию
Но мой взгляд на вещи таков-что рассеяне недостойны большего и бороться за их существование не имеет смысла
danko1 20 августа 2018 | 14:07
По уровню маразма уголовных дел, их фальсификации, мы уже в 37 г.
Самое страшное, что такие "дела" стали обыденностью при развитом путинизме-фашизме.
ematveev 20 августа 2018 | 14:46
danko1:
В США - путинизм-фашизм? Не знал.
Джакин Серрапио, три года за фразу "Who wants to help me assassinate Obummer while hes at UM this week?"
Джарвис Бриттон, год реального+три условно за фразу "Let’s Go Kill the President"
Ну и так далее.
rihard 20 августа 2018 | 14:07
Вот и до анекдотов добрались...
georg27 20 августа 2018 | 14:13
rihard: Это они еще на анекдот.ру не заходили. Вот там оскорблений разных чувств - поле непаханное.... Каждый анекдот! С 1990-ых годов хранятся...
dvdd 20 августа 2018 | 14:10
Какая же ты "могучая", Россия... раз какой-то пацан за шутку в сети может подорвать твою безопасность! Это дно. Они даже не понимают насколько они жалкие и насколько низко пали.
bathomet666 20 августа 2018 | 14:11
Тридцать седьмой. Начало.
tvitov66 20 августа 2018 | 14:12
Когда дойдёт до большинства что VK это помойка активно стучащая в охранку, тогда и будет массовый исход в другие соц.сети. А пока видать баранам нравится что их стригут и отправляют на убой
agamasat 20 августа 2018 | 14:13
Какое же говно надо иметь в голове, чтобы привлекать людей к уголовной ответственности за анекдоты, карикатуры и выражение собственного мнения!
tag188 20 августа 2018 | 14:17
Количество дел, возбужденных за публикации в соцсетях продолжает расти
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Если в МВД / СКР продолжает действовать "палочная" (плановая) система, то количество дел будет расти и дальше. В следующем квартале ты не можешь "раскрыть" таких дел меньше, чем в предыдущем -- иначе это снизит показатели раскрываемости. А за это начальство примет уже свои меры к доблестным служителям правопорядка.
Но государство, решив поиграться в 37 год, само себя загнало в ловушку. Если в 30е государство в буквальном смысле перемалывало несогласных в лагерную пыль, то теперь для расследования задействуется мощный бюрократический аппарат, идет немыслимая и по сути пустая нагрузка на следствие, дознание, суды, и конечно, на следственные изоляторы и тюрьмы.
Рано или поздно система надорвется.
motooppic 20 августа 2018 | 14:19
Все правильно, что наказывают этих интернет-уродов из соцсетей. Мы построили в России демократию, и мы ее будем защищать от всякой швали!
vasya_von_smetankin 20 августа 2018 | 14:31
Главное, чтобы никто не нашёл официальное заявление Владимира Владимировича четырёхлетней давности о том, что "в Крыму наших войск нет", ведь это же прямая дискредитация наших славных вооружённых сил!
pna 20 августа 2018 | 14:31
Очень странный и избирательный закон. Каждого вторго здесь на сайте Эха надо сажать за нарушение этого законо. Но удивительное дело никого здесь не трогают.