На фоне призывов смягчить наказание за лайки и репосты стало известно о новых делах за публикации в соцсетях...

В Новокузнецке подростка из-за его поста в интернете заподозрили в реабилитации нацизма, а в Петербурге сегодня начинают судить пользователя ВКонтакте из-за анекдота, опубликованного в соцсети три года назад. Этот анекдот, а также еще пара шутливых публикаций стали поводом для возбуждения дела об экстремизме.

Количество дел, возбужденных из-за публикаций в соцсетях продолжает расти, — отметил в эфире Эха директор Информационно-аналитического центра Сова, член СПЧ Александр Верховский.

Ранее компания Мейл.ру, владеющая соцсетью ВКонтакте выступила с предложением амнистировать пользователей интернета, осужденных за экстремизм из-за публикаций.

Впрочем, как на днях отметил соратник политика Алексея Навального, Леонид Волков, до сих пор компания не демонстрировала желания защитить пользователей. Волков обратил внимание на то, что соцсеть передает полиции информацию о владельцах страниц во ВКонтакте по обычному запросу, без санкции суда и уголовного дела.



Вместе с тем, как выяснилось, администрация соцсети не идет на сотрудничество с рядовыми пользователями – об этом «Эху Москвы» рассказал Николай Дьячков, который весной просил соцсеть ВКонтакте о помощи, пытаясь защитить себя от обвинений.

В пресс-службе ВКонтакте сообщили, что соцсеть по закону должна передавать правоохранительным органам информацию вне зависимости от того, возбуждено уголовное дело, или нет. Ситуацию с отказом Николаю Дьячкову в соцсети не комментировали.