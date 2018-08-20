Обвиняемый за репост политических шуток в соцсети ВКонтакте Никитин может быть направлен на принудительное лечение

Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Максим Камакин.

По словам адвоката, в 2015 году подзащитный разместил «самый безобидный» политический анекдот и несколько «неудачных шуток» в соцсети, а в декабре 2017 года против него возбудили уголовное дело.

«Сейчас это дело довели до суда. Провели экспертизу, установили, что анекдот содержит в завуалированной форме недоверие к какому-либо из избранных путем голосования депутатов, главы государства, должностных лиц. Была проведена психолого-психиатрическая экспертиза в отношении моего подзащитного, установили, что он не совсем здоров. Никитина, скорее всего, направят на принудительное лечение», — сказал М.Камакин. Адвокат также добавил, что в любом случае это решение будет обжаловано.

Невский районный суд Санкт-Петербурга сегодня начнет рассмотрение дела в отношении Эдуарда Никитина, обвиняемого в возбуждении ненависти и вражды за анекдоты о холодных ватниках и выборах. Э.Никитину грозит до 5 лет тюрьмы.