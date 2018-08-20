Z Архив новостей новости
5 8 6 1217
Эксклюзив Эха 13:55, 20 августа 2018

Обвиняемый за репост политических шуток в соцсети ВКонтакте Никитин может быть направлен на принудительное лечение

Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Максим Камакин.

По словам адвоката, в 2015 году подзащитный разместил «самый безобидный» политический анекдот и несколько «неудачных шуток» в соцсети, а в декабре 2017 года против него возбудили уголовное дело.

«Сейчас это дело довели до суда. Провели экспертизу, установили, что анекдот содержит в завуалированной форме недоверие к какому-либо из избранных путем голосования депутатов, главы государства, должностных лиц. Была проведена психолого-психиатрическая экспертиза в отношении моего подзащитного, установили, что он не совсем здоров. Никитина, скорее всего, направят на принудительное лечение», — сказал М.Камакин. Адвокат также добавил, что в любом случае это решение будет обжаловано.

Невский районный суд Санкт-Петербурга сегодня начнет рассмотрение дела в отношении Эдуарда Никитина, обвиняемого в возбуждении ненависти и вражды за анекдоты о холодных ватниках и выборах. Э.Никитину грозит до 5 лет тюрьмы.

Комментарии

8

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

tag188 20 августа 2018 | 14:02

В России решили возродить советский институт принудительной психиатрии?
Изучите историю, хоть немного. Было это все уже, и не так давно -- в эпоху застоя. Только СССР это все в итоге не спасло.

maximv 20 августа 2018 | 14:03

Если уже до Питера добралось такое, то это уже совсем холодный ватник, вернее белый песец.

platonnekafrin 20 августа 2018 | 14:03

Невинных шуток не бывает! Особенно, про депутатов и, тем паче, про органы! А шутя про президента, лучше заблаговременно сто раз перекреститься, написать завещание, обнять родных, при этом плевать через плечо можно только убедившись в отсутствии за спиной оперативника.

mamiluk 20 августа 2018 | 14:04

Психиатрические диспансеры-теперь снова,как при совке-ждут своих полит-посетителей...Всё новое -хорошо забытое старое...."Добро пожаловать!"

olenenok_zed 20 августа 2018 | 14:05

выявили психическое отклонение у олененка.
спасибо надо говорить
если конечно экспертиза была не липовой.
а причинно следственная связь между репостами и болезнью есть.
но мы, рогатые олененки, власти не верим.

tvitov66 20 августа 2018 | 14:21

olenenok_zed: думаешь что пара лет принудительных инъекций галопередолом это лучше?

olenenok_zed 20 августа 2018 | 14:27

tvitov66: не знаю. не специалист

abidas 20 августа 2018 | 14:22

"Жить стало лучше, жить стало веселее"
ИВ Сталин, 1935 г.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 15 августа Поздравить…

5 262 6 7985 15.08
Kэхо москвы, праздники, день рождения, опросы, события
Блоги

В Кремле отказались помиловать Олега Сенцова по просьбе его матери В администрации президента России ответили, что помиловать режиссера могут только по его собственной просьбе…

5 188 6 17880 15.08
Kсенцов, тюрьмы, рф, украина, власть, события
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Как это было 19-20 августа 1991 года Шум танков уже доносился до Кремля. Когда я ска­зал одному нашему журналисту, что это государствен­ный переворот и зачинщики за это ответят, он стал озираться по сторонам…

5 124 6 12419 19.08
Kобщество, история, путч, мнения
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Маргарита Симоньян: Москва становится городом, в котором я всегда хотела жить Сейчас это стал город, больше приспособленный для жизни. И, конечно, и меня, и всех, кого я знаю, просто поражает чистота…

5 103 6 10821 15.08
Kмосква, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Санкции Нам нужно работать так, чтобы поднять сельское хозяйство, промышленность, науку, чтобы ни в чем не зависеть от западного импорта и иметь возможность, в случае необходимости, сказать пару ласковых слов САНКЦИОНИСТАМ!..

5 274 6 30976 14.08
Kкадыров, власть, санкции, мнения
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Лайма Вайкуле на Baltkom: я даже не представляла, что люди такие звери Певица Лайма Вайкуле шокирована той реакцией, которую вызвали ее высказывания о Крыме. В интервью радио Baltkom она заявила, что не ожидала такого от своих коллег по цеху…

5 92 6 19596 13.08
Kобщество, события
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

Здравствуй, 1937-й год? Мы доходим до ручки, до предела. За которым будет уже один только беспредел. Мы уже привыкаем к этому, пропускаем такие сообщения. Правильно, не за нами же пришли. А когда придут за нами?..

5 48 6 15487 13.08
Kаресты, силовики, власть, общество, мнения
Блоги

Максим Шевченко журналист

Областной суд не вернул меня на «выборы» губернатора Правовые нормы прописаны так, чтобы их можно было успешно использовать против неугодных власти кандидатов, а то, что их как бы защищает от произвола, столь же легко обходить…

5 48 6 5822 16.08
Kправо, выборы, политика, власть, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Идеальная Россия – это Россия, в которой нет лишних, в которой все свои, в которой прекратился этот поиск опричнины, этот поиск тех, кто опричь, то есть постоянный культ борьбы с чужими…

5 117 6 14410 17.08
#слушать 01:46:23 8читать ;смотреть $скачать 24.3 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

11 россиян, осужденных на Украине, просят обменять их на украинцев, удерживаемых в России Как сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, соответствующие прошения на имя президента России она получила во время посещения осужденных в  исправительных учреждениях…

5 51 6 6533 16.08
Kукраина, рф, заключенные, дипломатия, события
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

На репрессии власти ответим нашей мобилизацией! Мой арест на 30 суток – очередная наглая провокация властей. Без адвоката, без достоверных доказательств меня обвинили в том, что я организовал «поджог фотографии лиц, похожих на руководителей государства и партии «Единая Россия»...

5 232 6 31829 18.08
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Россия — США: разговор слепого с глухим Извиняться и каяться в России – это признак слабости. В США, если ты этого не делаешь, значит ты убеждённый закоренелый и самый опасный преступник, и поступят с тобой по всей строгости…

5 87 6 11856 14.08
Kсша, рф, санкции, общество, политика, отношения, мнения
Блоги

Владимир Познер журналист

Я не считаю, что возвращение 37-го года возможно Что значит инакомыслящий? Быть несогласным с политикой Путина? Я не согласен во многом с этой политикой. Значит, я инакомыслящий? И кто-то получает деньги за то, что «стучит» на меня?..

5 177 6 26405 15.08
Kполитика, рф, общество, мнения
Интервью Персонально ваш

Алексей Венедиктов Константин Ремчуков гости: Алексей Венедиктов, Константин Ремчуков

К.Ремчуков: Собянин тысячи исторических памятников отреставрировал… Если ты говоришь, один такой…
А.Венедиктов – Допожарный дом…
К.Р. – Перевешивает всё…
А.В.– Если у тебя здоровый организм, но болит мизинец, ты думаешь только об этом мизинце…

5 75 6 20721 13.08
#слушать 42:57 8читать ;смотреть $скачать 9.8 МБ
Kмосква, собянин, инфраструктура, экология, выборы, видео, передачи
Блоги

Владимир Познер журналист

То были великие дни, они останутся в моей памяти навсегда По сути дела, именно при Ельцине начинается отток сторонников нового курса, именно при нем возникает ностальгия по  советскому строю, именно при нем возвращается и становится все популярней фигура Сталина…

5 110 6 17446 07:43
Kистория, политика, рф, власть, путч, мнения
Блоги

Михаил Ходорковский общественный деятель

Деятельность ЧВК должна быть раскрыта и легализована Сегодня эти люди знают: по российским законам их деятельность — уголовное преступление и любое признание о своей службе в рядах наемников легко превращается в обвинительное заключение и годы тюрьмы…

5 106 6 16782 17.08
Kжурналисты, трагедии, расследования, военные, африка, мнения

Популярное за неделю

Новости

В России сегодня продолжатся митинги против повышения пенсионного возраста Из крупных городов митинги пройдут в Ростове-на-Дону, где подписи против пенсионной реформы собираются передать местному полпреду, и в Тамбове…

5 1 6 14854
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

В России построена такая система, при которой самое выгодное, самое способствующее карьере, благосостоянию, статусу – это если ты следователь и сажаешь людей…

5 154 6 97997 18.08
#слушать 47:29 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Отказ от кредитования людей старше 65 лет — это…
5 38 6 7546 14.08
Блоги

Лилия Шевцова политолог

Вляпались Попытаемся отвечать Америке (а чем мы можем ответить?) — станет еще хуже, ибо Россия не может противостоять самой развитой и богатой цивилизации, которая пришла в бешенство…

5 549 6 343884 14.08
Блоги

+ «Марш матерей» «Марш матерей» Хроника событий, фото, видео…

5 227 6 87326 15.08
8читать ;смотреть
Kфото, видео, общество, правосудие, акции, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7199599
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3621716

Сегодня в эфире