Обвиняемый за репост политических шуток в соцсети ВКонтакте Никитин может быть направлен на принудительное лечение
Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Максим Камакин.
По словам адвоката, в 2015 году подзащитный разместил «самый безобидный» политический анекдот и несколько «неудачных шуток» в соцсети, а в декабре 2017 года против него возбудили уголовное дело.
«Сейчас это дело довели до суда. Провели экспертизу, установили, что анекдот содержит в завуалированной форме недоверие к какому-либо из избранных путем голосования депутатов, главы государства, должностных лиц. Была проведена психолого-психиатрическая экспертиза в отношении моего подзащитного, установили, что он не совсем здоров. Никитина, скорее всего, направят на принудительное лечение», — сказал М.Камакин. Адвокат также добавил, что в любом случае это решение будет обжаловано.
Невский районный суд Санкт-Петербурга сегодня начнет рассмотрение дела в отношении Эдуарда Никитина, обвиняемого в возбуждении ненависти и вражды за анекдоты о холодных ватниках и выборах. Э.Никитину грозит до 5 лет тюрьмы.
Комментарии8
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tag188 20 августа 2018 | 14:02
В России решили возродить советский институт принудительной психиатрии?
Изучите историю, хоть немного. Было это все уже, и не так давно -- в эпоху застоя. Только СССР это все в итоге не спасло.
maximv 20 августа 2018 | 14:03
Если уже до Питера добралось такое, то это уже совсем холодный ватник, вернее белый песец.
platonnekafrin 20 августа 2018 | 14:03
Невинных шуток не бывает! Особенно, про депутатов и, тем паче, про органы! А шутя про президента, лучше заблаговременно сто раз перекреститься, написать завещание, обнять родных, при этом плевать через плечо можно только убедившись в отсутствии за спиной оперативника.
mamiluk 20 августа 2018 | 14:04
Психиатрические диспансеры-теперь снова,как при совке-ждут своих полит-посетителей...Всё новое -хорошо забытое старое...."Добро пожаловать!"
olenenok_zed 20 августа 2018 | 14:05
выявили психическое отклонение у олененка.
спасибо надо говорить
если конечно экспертиза была не липовой.
а причинно следственная связь между репостами и болезнью есть.
но мы, рогатые олененки, власти не верим.
tvitov66 20 августа 2018 | 14:21
olenenok_zed: думаешь что пара лет принудительных инъекций галопередолом это лучше?
olenenok_zed 20 августа 2018 | 14:27
tvitov66: не знаю. не специалист
abidas 20 августа 2018 | 14:22
"Жить стало лучше, жить стало веселее"
ИВ Сталин, 1935 г.