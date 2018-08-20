В России вступают в силу единые минимальные цены на водку различной крепости
Теперь это 205 рублей за поллитра. В правительстве говорят, что эта мера направлена на борьбу с теневым производством. На самом деле данная цена ставит производителей в неудобное положение, — сказал ТАСС директор Центра исследований рынка алкоголя Вадим Дробиз.
Напомним, что в России уже установлены минимальные розничные цены на коньяк и шампанское.
Комментарии6
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tag188 20 августа 2018 | 13:37
Хм, не знал, что водка еще и разной крепости бывает.
И водку из Казахстана у нас можно без проблем купить в любом павильоне из под прилавка максимум, за 150 рублей бутылку. В европейских регионах с этим наверное сложнее, но за Уралом проблем не наблюдается.
Казахи будут довольны.
tv_victim 20 августа 2018 | 13:47
tag188: "- Новоблагословенная? Говорят, неплохую водку стали делать, 30 градусов".
- А водка должна быть 40 градусов! "
М.А. Булгаков. "Собачье сердце". Цитата по памяти, не дословная.
leonln1970 20 августа 2018 | 13:44
да нам по фигу! БАЯРКА и ВИТАЦЕПТ наше лекарство...
tv_victim 20 августа 2018 | 13:50
leonln1970: Из дурдома строчишь?
croaker 20 августа 2018 | 13:52
Производителям очень выгодно гнать водку налево: навар с одной бутылки не менее 180 рублей!
macsimus001 20 августа 2018 | 13:58
Передайте Ильичу, нам и 10 по плечу.)))