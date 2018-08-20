Родители неизлечимо больных детей подписали открытое обращение к Путину, в котором просят обеспечить детей лекарствами
Речь идет о препаратах, которые не зарегистрированы в России – они предназначены для снятия боли и судорог.
Авторы обращения пишут, что в России нет системы учета, позволяющей определить, сколько детей нуждаются в таких лекарствах.
Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова утверждала, что в России такие препараты нужны всего семи детям. Между тем, в обращении говорится о 23 тысячах.
Комментарии20
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curhatuy6 20 августа 2018 | 13:37
Как мы "возлюбили" детей за последнее время......
novyrusich 20 августа 2018 | 13:44
curhatuy6: глава Минздрава Вероника Скворцова утверждала, что в России такие препараты нужны всего семи детям.
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Скворцовой лучше знать кому лекарства нужны.
остальные может и больны, но им лекарства не нужны. Министру знать лучше.
Эти 7 детей чьи надо дети, а остальные хрен знает чьи, обойдутся.
iltrovatore 20 августа 2018 | 14:08
curhatuy6: особенно на фоне реставрации купола капитолия в Гаване
ivar1964 20 августа 2018 | 13:42
А кто поможет неизлечимо больной России?
allasc 20 августа 2018 | 14:02
ivar1964: Россия уже такая старая.... я о самодержавной... имперской.... пора уж на покой
ivar1964 20 августа 2018 | 14:20
allasc: Так ведь не уймется старуха! Еще и норовит клюкой соседей ударить.
tv_victim 20 августа 2018 | 13:43
Думаю, их проверят на экстремизм и разжигание.....
protoukrop 20 августа 2018 | 13:59
tv_victim: Правильно, в России уже есть пласт тех кого обеспечивает президент - российские олигархи. А все остальные кто просит их тоже обеспечивать и поддерживать - экстремисты.
galina6837 20 августа 2018 | 13:44
Статистика России... Больных детей семь, безработных восемь, нищих девять, бедных десять ...
aleks50 Алексей Клубников 20 августа 2018 | 13:45
В обращении, помимо слов "уважаемый президент", главнокомандующий" случайно не фигурирует свадебный генерал, аквалангист, летун со стерхами?
kompricikos 20 августа 2018 | 13:53
aleks50: порадовались бы за президента , что он такой активный , хотя и на пенсии, .а то все про свои проблемы ,больше позитива
leonln1970 20 августа 2018 | 13:50
батюшка, плюс хороший иконостас в золотых окладах и нет никаких болезней и поганых буржуинских лекарств....
gregor 20 августа 2018 | 13:56
Родители неизлечимо больных детей подписали открытое обращение к Путину, в котором просят обеспечить детей лекарствами
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Может у Толстого Петра попросить , а не только за него голосовать и за него подобных ничтожеств ?
Что за менталитет такой у большинства Россиян ? Голосуют за Путина ,и просят у него лекарства . Тут уж одно из двух или голосуй за Путина или имей лекарства .
А не то как -то не честно ,проголосовал за Путина , ничего не проси ,а радуйся ,что он твой президент и не возмущайся ,что нет лекарств детям .
allasc 20 августа 2018 | 13:56
идиоты родители.... глупцы..... просите политического убежища в ЕВРОПЕ... в России вашим детям есть ПРЯМАЯ угроза их жизни.... бегите глупцы!!!
kompricikos 20 августа 2018 | 14:09
allasc:а зачем они Европе? чтобы сидеть на шее, просить ? в своей стране слабо навести порядок?
allasc 20 августа 2018 | 14:13
kompricikos: да слабо... это же россияне... 1000 летняя история
sparky 20 августа 2018 | 14:01
Понятно, почему не обращаются к Димону. Его издевательский ответ насчет денег известен.
Но зачем к Путину? Выборы уже прошли, поздно.
manfred 20 августа 2018 | 14:14
Владимир Владимирович, в своем неподрожаемом стиле (за который его так любят все россияне) ответит веселой шуткой. Помните его ответ про бездорожье - "а зачем вы машины покупаете раз дорог нет". Молодец! Весело! Думаю, что на вопрос о лекарствах для неизлечимо больных детей ответ будет в таком же стиле : "А зачем НЕИЗЛЕЧИМО БОЛЬНЫМ лекарства? Они же НЕИЗЛЕЧИМЫ!!!" И улыбнётся, мягкой отеческой улыбкой))))
timwlad86 20 августа 2018 | 14:15
Родители неизлечимо больных детей подписали открытое обращение к Путину, в котором просят обеспечить детей лекарствами
Речь идет о препаратах, которые не зарегистрированы в России – они предназначены для снятия боли и судорог.
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Ну вообще то в США применяют для всех как обезболивающее Морфин.
Лекарства, обеспечивающие хороший результат - это правильно по добранное лекарство, в нужной дозе, принимаемое через нужные временные интервалы.
Для снятия постоянных болей лекарства должны приниматься постоянно, «по часам», а не «по потребности».
Основные препараты для снятия болей - это аспирин, кодеин, морфин.
Морфин прост в употреблении, легко доступен и, применяемый правильно, снимает боли у большинства больных.
Следует добавить, что для достижения лучшего долгосрочного результата, большинству из больных и членов их семей необходима активная поддержка врача и сестры.
doxerom 20 августа 2018 | 14:19
Потому и нет лекарств, что это буржуйские болезни, понавыдумывали, а Скворцовой расхлебывай. Тем более болезни неизлечимые, зачем валюту тратить впустую, тут на излечимые денег нет и не будет. Жрите Арбидол, поддержите отечественного производителя, соберите мадам на яхту.