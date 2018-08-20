Родители неизлечимо больных детей подписали открытое обращение к Путину, в котором просят обеспечить детей лекарствами

Речь идет о препаратах, которые не зарегистрированы в России – они предназначены для снятия боли и судорог.

Авторы обращения пишут, что в России нет системы учета, позволяющей определить, сколько детей нуждаются в таких лекарствах.

Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова утверждала, что в России такие препараты нужны всего семи детям. Между тем, в обращении говорится о 23 тысячах.